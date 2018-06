Absolonová na Slavíky vzala snoubence, Bílá diamanty za 30 milionů

„Už Marilyn Monroe věděla, že diamanty jsou nejlepším přítelem ženy, a tak není divu, že mě na tak slavnostní večer doprovodil tento úchvatný šperk v hodnotě 30 milionů korun,“ pochlubila se Lucie Bílá, jejíž černou róbu zdobily šperky z diamantů a smaragdů.

Zpěvačka, která kromě dvacátého Zlatého slavíka letos získala i Absolutního slavíka za nejvyšší počet hlasů, byla sice ozdobená diamanty, ale cenu si převzala bosa.

„Mockrát děkuju za všechny hlasy. Můj život je plný extrémů. Když Slavík tak dvacátý, když nemoc, tak když mám koncert se třiceti tisíci lidí a navíc mám dneska zlomený malíček na noze. Proto jsem sem přišla bosa,“ vysvětlila v děkovací řeči Bílá.

Slavnostní večer si nenechala ujít ani nominovaná Monika Absolonová. Zpěvačka prozradila, že od porodu syna Tadeáše (2) zatím na této akci nebyla. Po jeho narození totiž udílení cen sledovala v televizi. Nyní Tadeáše hlídala babička, a tak zpěvačka mohla do Hudebního divadla Karlín přijít i se snoubencem.

„Když se mi narodil Tadeáš, Slavíci byli jen šest dní po porodu, což jsem logicky musela vynechat. Další rok jsem se bála, že pro mě lidi hlasovat nebudou, když jsem byla na mateřské. Já nakonec byla čtvrtá, a v šoku. Vyčítala jsem si, že jsem tam nebyla. Proto jsem se letos rozhodla přijít,“ řekla Absolonová.

Tomáš Horna a Monika Absolonová na udílení cen Český slavík 2017 (Praha, 25. listopadu 2017)

Zpěvačka je po boku svého partnera viditelně šťastná a dokonce se nebrání ani dalšímu potomkovi. „Snažíme se, ale víc nezmůžeme. Už je to jen na přírodě. Dokud mi nebude 100 let, chci další dítě,“ prohlásila a přiznala, že partner ji naučil především trpělivosti.

„Tomáš je úžasný přítel a báječný táta. Dokonce mě jednou přemluvil jít s ním bruslit. S hokejem jsem neměla nikdy problém, dokonce jsem ho sledovala v televizi, i když jsem byla sama. Dneska na něj v televizi kouká Tadeáš, přestože ho k tomu nevedeme,“ prozradila s tím, že ale vůči fotbalu měla vždy averzi. „Co jsem nesnášela, byl fotbal. Teď je Tomáš u fotbalu, takže mě dost vadí, že se doma pouští. S tím však nic nenadělám.“

A jak je na tom Tomáš Horna se zpíváním? „Neumí to, přesto mu to nebránilo, aby mi minulý rok zazpíval na narozeninovém koncertu. Bylo to strašný, ale roztomilý,“ dodala Monika Absolonová, která letos na Slavíkovi skončila na šestém místě.