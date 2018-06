VIDEO: Absolonová už s Hornou bydlí. Vaří mi o půlnoci, říká hokejista

„Je to úžasný. Monika zrovna v pátek uvařila o půlnoci, abych měl jídlo na druhý den. To myslím mluví za všechno,“ řekl na kameru iDNES.cz Tomáš Horna, který momentálně čelí velké mediální publicitě právě kvůli vztahu se známou zpěvačkou. Zatím to prý „dává“ s přehledem. A dobře se s tím popasoval i na Slavících.

„Není to zase tak hrozný, nehroutím se z toho, vše se odehrává v rámci nějakých pravidel a nezanechává to na mně žádné stopy.“

Absolonová a Horna se zpočátku snažili vztah tajit. Nechtěli před objektiv předstoupit krátce poté, co se seznámili. Začátky ostatně bývají v každém vztahu křehké, a proto si chtěli mediální tanečky odpustit. Zpěvačka je ráda, že její partner nemá zapotřebí nacvičovat divadlo před veřejností.

„Tuhle jsem se bavila s kamarádkami a zrovna jsme to rozebíraly. Chodila jsem třeba s jedním, který říkal: ‚Nefoťte mě‘ a pak pózoval, druhý utíkal zadními vchody a nikdy nás nikdo nevyfotil a třetí zase skákal před fotografy, aby byl vidět. A mně asi nejvíc vyhovuje právě přístup Tomáše. Jsme tady, stojíme a není to tak ani tak. Jsem mu moc vděčná, že je tu se mnou. Dohrál zápas a jel hned za mnou, i když by radši seděl doma a ne v první řadě, kam se mu nevejdou nohy,“ uvedla Absolonová.

A kdy ji samotný Horna poprvé zaregistroval? „O Monice jsem slyšel, když mi bylo nějakých šestnáct let. Je to takový dlouhodobý vztah,“ vtipkoval.