Absolonová byla na Vánoce sama, s přítelem se po třech letech rozešla

Absolonová a Janda se rozešli už před několika týdny. Konec vztahu se jim ale podařilo utajit a mohli tak nepříjemné období strávit v klidu.

"Bohužel to je pravda. Je nám to oběma moc líto, přiznám se, že jsem ráda, že se to dostalo ven až teď, protože těsně po rozchodu by nás to úplně rozsekalo," napsala Absolonová svým fanouškům na Facebooku.

"S Vráťou jsem prožila krásné tři roky, plné lásky, podpory, zážitků. Možná tím, že se ten vztah nikam neposunul, tak nám nějak vyhořel v dlaních," vysvětlila zpěvačka.

"Nejsme první ani poslední, ale je to smutný a bolí to. Konce nesnáším u čehokoliv, natož u vztahu! Ale protože jsme si neublížili, zůstaneme i nadále v kontaktu, ale už jen kamarádském," dodala.

Šestatřicetiletá Absolonová a o jedenáct let starší Janda přitom působili jako spokojený pár, mluvilo se o svatbě a dokonce o dítěti. Zpěvačka odmítala podepisovat smlouvy na muzikály, v nichž byl zákaz otěhotnění a netajila se tím, že si přeje miminko.

Monika Absolonová s Vratislavem Jandou v srpnu na výstavě fotografií Lenky Hatašové

Vratislav Janda má už dvě děti z předchozího manželství. Když se dal s Absolonovou v roce 2009 dohromady, byl ještě ženatý. Rozvod se protáhl až do roku 2011.

Absolonová už je taky jednou rozvedená. V roce 2000 se provdala za hokejistu Václava Eiselta. Manželství vydrželo tři roky.