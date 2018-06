Horna o Absolonové: Nesportuje, spíš se mnou cvičí

„Teď prožívám jenom kulturní život. Než jsem ji poznal, tak jsem nikam moc nechodil, maximálně občas do kina a teď se mi to obrátilo a jsem kulturní typ,“ řekl Horna.

„Na začátku vztahu mi říkal: Já maximálně koncert, v divadle tři hodiny nevydržím sedět. A vydrží,“ řekla Absolonová.

Sama se ale partnerem sportovcem ovlivnit nedala. „Já určitě víc necvičím, protože jsem měla hrozně práce a nestíhala jsem nic. Takže jsme stíhali akorát to, že jsme se viděli, a aby mě Tomáš viděl víc, tak chodil do divadla,“ řekla. „Dalo by se říct, že se mnou spíš cvičí,“ smál se Horna, který si pomalu začíná zvykat na pozornost médií. Na společenských akcích je ale ve stínu slavné partnerky. „Já rozhovory nedávám, já jen všude čekám,“ říká.

Absolonová se dala s hokejistou dohromady loni v létě a vztah jim klape.

„V určitých ohledech jsme se velmi našli a normální život je hrozně fajn. Baví mě společně chodit nakupovat a společně řešit, kam pojedeme v létě,“ pochvaluje si zpěvačka.