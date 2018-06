Zamilovaná Absolonová: Přála bych si, aby to tentokrát dopadlo dobře

"Jsem zamilovaná. A věřím, že jsem šťastná. To, že mám přítele, je spíš zpráva pro mámu s babičkou, ty to prožívají. Nebo kamarádky, že už mají klid, a kamarády a bráchu, že mě už nemusejí doprovázet na akce," řekla Absolonová, které lásku předpověděly čtyři kartářky.

"Říkaly, že to bude napořád, na doživotí. Můžu si plánovat cokoliv, zamilovanost je strašně hezká věc, ale člověk nikdy neví, jak to dopadne. Ale je fakt, že tentokrát bych si přála, aby to dopadlo dobře," prohlásila zpěvačka.

Dvojici zatím spolu nikdo nevyfotil, z čehož prý mají oba radost.

"To, že se to dostalo ven, není úplně to, co jsme potřebovali. Ale vzhledem k tomu, že spolu nejsme týden, tak si myslím, že je na to připravený. A tím, že sám dělá povolání, kde je občas středem pozornosti, tak ho to až tak nestresuje," míní Absolonová.

Páru nevadí ani velká vzdálenost. Zpěvačka totiž bude hrát v muzikálu Funny Girl v Ostravě, odkud bude mít do Žiliny blízko. Absolonová, která je vášnivá kuchařka, si užívá také to, že má pro koho vařit.

"Poprvé v životě vařím ve velkém. U nás by se najedla čtyřčlenná rodina. Ono je dobré, že on hodně jí. Mně se třeba v tomto hodně splnil sen," dodala.