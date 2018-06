Absolonová coby Evita: Karel Roden si zvykl, že mu zpívám do obličeje

„My jsme zkoušeli tady na jevišti a Karel s korepetitorkou Sárou byli zavření v šatně. Trénovali tam a on řekl, že když se mu bude chtít, že přijde. Pak se tady skutečně jednoho dne na jevišti objevil a že si zazpívají. Monika začala zpívat duet, stála vedle něj asi metr, a Karel na mě dělal obličeje, že jestli by ona nemohla teď mlčet, že není zvyklý, aby na něj někdo zpíval,“ prozradil režisér muzikálu Ondřej Sokol.

Zpěvačka si ale spolupráci s Karlem Rodenem nemůže vynachválit. „Mně se s ním zpívá hezky. On si na mě už zvykl. Zvykl si na to, že mu cizí lidi zpívají do obličeje. Popral se s tím statečně. Já jsem za něj ráda. Pro mě to bylo velmi příjemné setkání. Jaké je líbat Karla Rodena? To vám nemůžu říct. To musíte vyzkoušet,“ řekla Monika Absolonová.

Srovnávání s Madonnou se zpěvačka nebojí. Popová královna, která si Evitu zahrála v roce 1996 ve filmu, všechny písničky zpívala o čtyři a někdy i více tónů níž.

„Monika byla neuvěřitelná, že se s tím vším poprala. Protože ono to pak najednou ztrácí šťávu, když se to zpívá nízko. Když je to fakt na hranici možností té zpěvačky, strašně to tomu dává právě to kouzlo,“ prohlásil Ondřej Sokol.

Moniku Absolonovou přijel do Studia DVA podpořit přítel, hokejista Tomáš Horna, a také rodina. „Jsem úplně nadšený. Ačkoliv nejsem úplně muzikálový, tento muzikál byl skvělý. Po všech těch Angelikách a Kleopatrách je to takové pravdivější, ostřejší, dospělejší,“ prohlásil zpěvaččin bratr Marek.

Na premiéru dorazili také Štefan Margita s Hanou Zagorovou a Jan Hrušínský s Miluší Šplechtovou.

„Samozřejmě všichni znají Evitu s Madonnou. Myslím, že kdyby tady dneska seděla, tak by Monice záviděla,“ míní Margita.

„Viděli jsme to asi před půl rokem v Londýně, kde jsme o pauze chtěli odejít, protože se nám to vůbec nelíbilo. Tady jsme byli nadšení,“ dodal Hrušínský.