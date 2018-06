Zpěvačka je zátěž na mužské ego, říká single Monika Absolonová

Poslední vztah Moniky Absolonové skončil loni poté, co tři a půl roku žila po boku podnikatele Vratislava Jandy, kterého si dokonce chtěla vzít. Od té doby jí v citové oblasti není přáno.

"Jak říkám, tenhle rok už by mohl jít do pr.... Ne že by byl nějak zásadní na životní průšvihy, ale bohužel se nedělo ani nic pozitivního. Vidím to všude kolem sebe. Lidi se letos hodně rozcházeli. Já sama jsem na nějaké to rande šla, ale zatím jsem stále single. Neumím být s někým jen proto, abych nebyla sama," vysvětluje Absolonová.

"Jsem prostě emotivní a navíc už i rozvedená, takže neumím hned na začátku dělat kompromisy. To až ve chvíli, kdy budu vědět, že mi ten člověk za to stojí, ale prvopočátek musí zafungovat, musí to být oboustranné, musíme mít stejné hodnoty. Je to těžké. A jsem si vědoma, že zpěvačka je na mužské ego zátěž. Nemám klasickou pracovní dobu, večeře se nepodává v šest, ale o půlnoci," doplňuje zpěvačka.

Byť jí v osobní sféře končící rok příliš nepřál, pracovně na tom byla o poznání lépe. Předvedla se v muzikálu Zorro, v Děvčátku, ale i v Taxíku, který dál točí. "Teď mě čeká i vánoční koncert v pražské Hybernii, dozvěděla jsem se, že zůstalo pár posledních lístků, takže některé kamarády budu muset posadit i na schody. Jsem za to moc vděčná a děkuju osudu, že se daří aspoň v tomto směru."

Petr Koukal a Monika Absolonová

Monika Absolonová se před pár dny stala kmotrou kalendáře badmintonisty Petra Koukala, který rozjíždí vlastní nadační fond, jehož hlavním posláním bude osvěta ve věci prevence rakoviny varlat. "Doufám, že se Petrovi jeho plán podaří. Sama jsem ambasadorkou pochodu proti rakovině prsu a dnes je to rozšířené společenské téma, což by mělo být i v případě onkologických problémů u mužů," uzavírá Absolonová.