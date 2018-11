Myslela jsem, že je od špenátu, vzpomíná Lewinská na skvrnu na šatech

V nové dokumentární sérii rozebírá Monica Lewinská detailně všechny podrobnosti dávné aféry.

„Jednoho dne jsem dostala od Clintona knihu Stébla trávy od Walta Whitmana. Pak jsem s ním strávila část odpoledne v koupelně oválné pracovny. Když jsme skončili, objala jsem ho a on objal mě. Rovnou z práce jsem pak šla na večeři. Nikdo z těch lidí, kteří se jí účastnili, mi neřekl ‚Máš něco na šatech, jdi se zkontrolovat do koupelny‘. Myslela jsem si, že je to jen skvrna od špenátu,“ vzpomíná Lewinská v novém seriálu The Clinton Affair, píše deník New York Post, jehož novináři měli možnost vidět první díl ještě před jeho televizní premiérou.

„Hluboce lituji toho, co se stalo mezi mnou a prezidentem Billem Clintonem,“ napsala vystudovaná sociální psycholožka Lewinská pro magazín Vanity Fair. V době milostného poměru jí bylo 22 let. Nejhorší chvilky prý však přišly poté, co vztah po několika letech vyplul na povrch a prezidentovi lidé se Lewinskou pokoušeli zdiskreditovat, zatímco jeho oponenti ji chtěli využít jako zbraň proti němu.

„Jistěže mě můj šéf využil, ale vždycky si budu pevně stát za tím, že to byl oboustranný vztah. Jakékoli ‚zneužití‘ přišlo až ve chvíli, kdy ze mě udělali obětního beránka ve snaze ochránit jeho mocenskou pozici,“ napsala Lewinská.

Aféra „Monicagate“ vyplula na povrch začátkem roku 1998 téměř dva roky poté, co Lewinská svou stáž v Bílém domě ukončila. Na světlo ji vynesla její známá. Skandál vyústil v ústavní žalobu vůči Clintonovi, jenž jako druhý prezident v dějinách USA čelil procesu takzvaného impeachmentu.

Monica Lewinská a Bill Clinton (1996)

Clinton během vyšetřování poměr s Lewinskou popíral, a přestože Sněmovna reprezentantů nakonec schválila jeho křivopřísežnictví a maření spravedlnosti jako dva články ústavní žaloby, Senát ji v únoru 1999 zamítl a Clinton se ve funkci udržel. Poslední den svého mandátu ve funkci prezidenta se však přiznal, že v kauze lživě svědčil. Byl potrestán pouze symbolicky pětiletým zákazem právní praxe v Arkansasu a pokutou 25 tisíc dolarů.



Před několika lety Lewinská přiznala, že tehdy neměla daleko k sebevraždě. Díky současnému celosvětovému hnutí MeToo o aféře mluví znovu otevřeně. Prý díky ní může svět vidět 20 let staré „hrubé zneužívání moci“ v novém světle. Až současná vlna výpovědí žen napříč odvětvími o jejich zkušenostech se sexuálním obtěžováním Lewinské umožnila vidět dávnou aféru jinak.

Série dokumentů The Clinton Affair se začne vysílat 18. listopadu 2018 na stanici A&E Networks. Bude obsahovat převážně archivní videa a rozhovory s lidmi, kteří byli v době skandálu nejblíže jeho účastníkům.