Monica Lewinská: Vtipy o mně a Billovi mi nepřijdou legrační

V prvním článku pro Vanity Fair Lewinská psala o seriálu Orange Is the New Black, který považuje za úžasný. Vadí jí ale narážky na její poměr s bývalým prezidentem.

„Udělala jsem, co obvykle dělám v těchto situacích, když se mi předhazuje mé bývalé já. Po rozpacích, troše studu a pocitu, že už nejsem běžencem, jsem se otřásla, vstala z pohovky a seriál jsem vypnula,“ prozradila Lewinská.

V květnu Lewinská po dlouhých letech veřejně promluvila a přiznala, že vztahu s Clintonem lituje. Přestože šlo podle ní o dobrovolný vztah z obou stran, prezident ji prý využil, řekla v rozhovoru pro magazín Vanity Fair (více zde).

Nedávno při prezentaci nových pamětí na aférku svého manžela zavzpomínala také Hillary Clintonová. Prý je jí to už dávno jedno.

„No, přeji jí vše dobré. Doufám, že je schopná myslet na svou budoucnost a tvořit svůj život, v němž vidí smysl a uspokojení. Odpuštění je způsob, jak otevřít dveře a jít dál, ať už se to týká osobního života nebo života celého národa,“ vzkázala bývalá ministryně zahraničí.