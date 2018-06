Monica Bellucci v pětačtyřiceti porodila druhou dceru

"Děťátko je hnědovlasé a hezounké, podstoupila jsem přirozený porod, jako stará selka," napsala filmová Malena a Máří Magdaléna na své internetové stránce. Své štěstí vyjádřil i třiačtyřicetiletý otec Vincent Cassel, za něhož se Bellucci provdala v roce 1999. Pár už má pětiletou dceru Devu.

"Radili mi, abych měla hned po svém prvním těhotenství další dítě, ale nebyla jsem na to připravena. Když jsem se cítila připravena na druhé těhotenství, doufala jsem, že dítě přijde hned," uvedla herečka, která se v březnu nechala vyfotografovat polonahá i s vypouklým bříškem na titulní stranu magazínu Vanity Fair.

Děti však podle ní "nejsou jako filmy, které člověk organizuje tak, že se posadí ke stolu s režisérem a producentem", takže si musela chvíli počkat.

Odmítla kritiku, že si pořizuje děti v příliš pozdním věku. "Až bude dcerám přes 20, mě bude přes 60, no a co má být? Dnešní šedesátileté ženy jsou nádherné. Svět se změnil, a když je člověk opatrný, může mít dítě ve 40 a vidět ho vyrůstat," tvrdí herečka.

Během svého druhého těhotenství protestovala proti zákonu, který v silně katolické Itálii zakázal používat dárcovské sperma. "Italské ženy chodí na kliniky v zahraničí, ale jen pokud na to mají. Je to nespravedlnost. Je to politický problém, nebo spíše problém zneužívání náboženství politiky," řekla Bellucci.