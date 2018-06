Monica Bellucci pět měsíců po porodu pózovala v plavkách

Bellucci před pěti měsíci porodila a už teď má figuru do plavek. Herečka italského původu neměla ani ve svém věku problém shodit poporodní kila a hrdě vystavuje plný dekolt.

Miminko jí nijak nebrání pustit se znovu plně do práce. Ještě v šestinedělí natočila reklamu a objevila se v přiléhavých černých šatech večírku pánské módy v Miláně. Teď právě natáčí v Římě film s Robertem De Nirem. Hraje v něm italskou překladatelku, která se zamiluje do sedmašedesátiletého muže.

Kvůli roli prý nemusela držet žádnou dietu. Ty ostatně Monica Bellucci nesnáší a zdůrazňuje, že jí co chce a nejradši má těstoviny. "Když dostanu roli, kvůli které musím shodit, tak můžu. Jím maso, ryby a zeleninu a zhubnu. Ale někdy mám i roli, kvůli které musím přibrat a můžu říct, že takové role mám radši," přiznala Bellucci.

I když je s postupujícím věkem stále těžší udržet si hezkou postavu, Monica Bellucci na tom nijak tvrdě nepracuje jako její kolegyně. "S mým stylem života není možné, abych cvičila. Vstávat v 5 ráno a jít do tělocvičny a být tam do šesti? Nemožné. Místo chození do fitka se oblékám do černé. Je to praktické a mnohem pohodlnější," prozradila své tajemství Bellucci.

Dceru Léonii porodila Bellucci 21. května. S manželem francouzským hercem Vincentem Casselem má ještě pětiletou dceru Devu a ačkoli jí mateřství ve středním věku mnozí rozmlouvali, herečce očividně svědčí.