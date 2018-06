Monica Bellucci: Nepotřebuji muže, abych byla šťastná

„Je to osvobozující. Nezadaná žena je svobodná žena a být nezadaná neznamená být ještě osamělá. Cítím se velmi energicky. Mám veliké štěstí, že jsem zdravá a mám dvě úžasné dcery, které naplňují můj život velikou radostí,“ řekla herečka časopisu Hello!

Monica Bellucci patří k matkám, které těhotenství dlouho odkládaly. Ačkoli to podle biologů není rozumné s ohledem na zdraví matky i potomků, ona toho vůbec nelituje. Její desetiletá Deva a pětiletá Leonie jsou zdravé a šťastné holčičky, které jí dělají jen radost.

„Rodičovství mi do života přineslo mnoho štěstí a radosti, jsem díky tomu úplnější a naplněnější,“ říká herečka.

„Když jsem byla dvacátnice nebo třicátnice, nebyla jsem připravená přijmout takovou zodpovědnost. Možná to je proto, že jsem byla jedináček, to z člověka dělá sobce. Ale jakmile jsem porodila Devu, chtěla jsem mít další dítě. Pak jsem se rozhodla, že bych měla počkat, abych pochopila, co to znamená být matkou. Druhou dceru jsem přivedla na svět, když mi bylo pětačtyřicet, což je pro ženu tohoto věku už veliké štěstí. Ale výchova mých dětí je celou dobu nádherná. Je to zázrak,“ dodává Bellucci, která se stane nejstarší bond girl všech dob.