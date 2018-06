Monica Bellucci a Vincent Cassel se po 18 letech rozcházejí

Osmačtyřicetiletá Monica Bellucci před nedávnem řekla časopisu Grazia, že její manželství není tak ideální, jak si lidé představují.

"Nikdy nevíme, jak dlouho manželství vydrží. Dnes to funguje, ale za rok? Nevím," řekla herečka, která žila s o rok mladším kolegou Casselem 18 let, z toho 14 let jsou manželé.

Dali se dohromady během natáčení francouzského filmu Byt v roce 1996, vzali se v roce 1999 a z jejich manželství vzešly dvě děti.

Dcera Deva se narodila v roce 2005, druhé dceři Leonii jsou teprve tři roky.

Pár neměl žádné skandály a novináři se jich často ptali, jaký je recept na spokojené manželství. Ještě letos v dubnu říkal Cassel, že jejich vztah funguje, protože jsou rozdílní.

"Moje žena a já jsme naprosto rozdílní tvorové. To je možná klíč k tomu, že jsme ještě po osmnácti letech spolu. Nechceme za to uznání," řekl Cassel v časopisu Closer.

O rozvodu zatím ani jeden z nich nemluví a je možné, že se manželství ještě pokusí zachránit i kvůli malým dcerám.

Nicméně Monica Bellucci už jeden rozvod zažila. V roce 1990 se provdala za fotografa Claudia Bassoa. Manželství vydrželo 4 roky.