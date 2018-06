Monacký kníže slaví půlstoletí na trůnu

Monacký kníže Rainer III. (vpravo) a jeho děti princ Albert(vlevo) a princezna Caroline (vzadu)

Odpoledne panovník pozval vyvolené hosty k recepci do knížecího paláce a na večer ke slavnosti do přístavu. Nechybí ohňostroje, hudební dýchánky a rozjařené party.Kníže pochází z dynastie Grimaldiů, jež v Monaku vládne od roku 1297 a která patří k nejstarším šlechtickým rodům.Na odchod do politického důchodu však Rainier III. zdaleka nepomýšlí. "Otázka abdikace není na pořadu dne," řekl ve víkendovém vydání regionálního francouzského listu Nice-Matin.Ke spekulacím médií, že by mohl vladaření odevzdat do rukou 41letého prince Alberta, kníže poznamenal: "Neznáte monackou ústavu." Změna v čele miniříše na Azurovém pobřeží nastává jen v případě úmrtí panovníka nebo když není duševně či jinak zdravotně způsobilý vládnout. "To není můj případ," dodal kníže.Rainier se ujal moci 9. května 1949 jako 26letý. Jeho ministát se stal uznávaným bankovním centrem a jako daňový ráj útočištěm řady kulturních a sportovních celebrit planety. Obvinění, že je v Monaku tolik peněžních ústavů, protože zákonodárství slouží praní peněz, kníže odmítá.Panovník sám musel překonat řadu rodinných skandálů, například v roce 1996 mediálně bouřlivý rozvod dcery Stephanie, když byl její exmanžel Daniel Ducruet přistižen v choulostivém objetí s belgickou striptérkou.Sám Rainier si vysloužil pronásledování tiskem, když se v roce 1956 oženil s americkou filmovou hvězdou Grace Kellyovou. "Byl to především sňatek z lásky," říká kníže k životu s manželkou, která mu zahynula v roce 1982 při autonehodě.