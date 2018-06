Monako slaví narození knížecích dvojčat, prvních od 13. století

Dívka dostala jméno Gabriella Therese Marie a chlapec Jacques Honoré Rainier. Monacký kníže Albert II. do poslední chvíli neznal pohlaví dvojčat.

„Kněžna to asi ví, ale požádal jsem ji, aby to udržela v tajnosti. Člověk v životě nemá často možnost zažít takové příjemné překvapení a to je důvod, proč raději nechci znát pohlaví dětí před narozením,“ vysvětloval. (více zde)

Na oslavu narození dvojčat byla přichystána pompézní dělostřelecká salva. Albert má již dvě nemanželské děti, které ale nemají nárok na nástupnictví.

Šestapadesátiletý Albert II. a o 20 let mladší bývalá reprezentantka Jihoafrické republiky v plavání Charlene se vzali před třemi lety. V Monaku šlo o první svatbu vládnoucího knížete od roku 1956, kdy se Albertův otec Rainier III. oženil s hollywoodskou herečkou Grace Kelly.

S tou je nová paní monackého knížecího paláce často srovnávána. Vysokou, štíhlou blondýnu Charlene, která není urozeného původu, už prý Monačané považují za důstojnou dědičku role Albertovy matky, kněžny Grace, která tragicky zahynula v roce 1982.

Dvojčata v královských rodinách se objevila už v minulosti, většinou ale nešlo o následníky trůnu. Ze současných panovnických rodů mají dvojčata třeba dánský korunní princ Frederik s manželkou Mary. Tříletý princ Vincent je ovšem až čtvrtý a jeho sestra princezna Josephine pátá v pořadí nástupnictví na královský trůn.