Pohlaví dvojčat dopředu znát nechci, říká monacký kníže Albert II.

„Kněžna to asi ví, ale požádal jsem ji, aby to udržela v tajnosti. Člověk v životě nemá často možnost zažít takové příjemné překvapení a to je důvod, proč raději nechci znát pohlaví dětí před narozením,“ řekl kníže Albert II. pro list Monaco-Matin.

Monacký dvůr při potvrzení informace o dvojčatech jen oznámil, že se narodí koncem prosince. Nastávající tatínek přesný termín také neuvedl. Prozradil ale, že to bude ještě před Vánocemi, a jelikož jde o dvojčata, může to být ještě o pár dní dříve.

Narození oznámí mimo jiné i dělové salvy. Kolik jich bude, není jasné. Mužský potomek se obvykle vítá 101 výstřely, holčička 21 salvami. Kněžna Charlene ale čeká dvojčata.

„Nebude jich ani 101 ani 21. To bude překvapení,“ prohlásil kníže.

Albert II. se také rozhodl, že následníkem trůnu bude první z dvojčat, v případě, že se narodí chlapeček a holčička, bude to mužský potomek.

„V případě dívčích dvojčat by přitom platilo, že pokud by se v budoucnosti narodil knížecí rodině chlapec, stal by se on dědicem knížecího trůnu,“ vysvětlil.

Monacký panovník měl za svobodna už dvě děti, které ale jako nemanželské nemají nárok na nástupnictví.