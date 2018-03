Monacký kníže Albert II. jako první panovník dobyl severní i jižní pól

Jmění Alberta II., který ve středu 14. března oslavil 60. narozeniny, se odhaduje na víc jak 3,2 miliardy dolarů a zahrnuje nemovitosti a půdu v Monaku a ve Francii. Vlastní také podíl ve společnosti, která provozuje monacké kasino a další zábavní podniky v knížectví. Podle dostupných údajů je nyní v žebříčku nejbohatších šlechticů světa na 14. místě.



Kníže se hodně zajímá o životní prostředí, na jeho ochranu založil i zvláštní nadaci a navštívil oba póly planety. Na severní pól dorazil v dubnu 2006 v týmu spoléhajícím na psí spřežení, jižní pokořil o tři roky později s jihoafrickým dobrodruhem Mikem Hornem. Poslední etapu k pólu prý urazil na lyžích.

Kondici na to rozhodně má. Kníže je sportovně založen, účastnil se Rallye Paříž-Dakar, pětkrát nastoupil při bobových soutěžích na zimních olympiádách a vlastní černý pás v judu. Dále hraje baseball, fotbal, golf, tenis, plachtí a lyžuje. A také je mimo jiné patronem monackých fotbalových týmů.

Na vládě v Monaku, malém knížectví na pobřeží Středozemního moře, se Albert II. podílel již za života svého otce. V roce 2004 vedl delegaci zástupců Monaka ve Štrasburku, kde se země stala členem Rady Evropy. Po vstupu knížectví do OSN v roce 1993 se stal vedoucím monacké delegace na pravidelných zasedáních Valného shromáždění. V posledních letech života svého otce pracoval jako velvyslanec knížectví ve světě.

Jeho knížecí Jasnost Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi se narodil 14. března 1958 v Monaku. Jeho matka Grace Kelly tragicky zahynula při autonehodě v roce 1982.

Po studiu politických věd v Monaku a v USA sloužil ve francouzském námořnictvu, s nímž se několik měsíců plavil kolem světa, a poté krátce pracoval v Paříži a v New Yorku v různých finančních institucích.

Dlouholetý starý mládenec se v červenci 2011 oženil s bývalou jihoafrickou plavkyní Charlene Wittstockovou. Po necelých třech letech se jim narodila dvojčata Jacques a Gabriella, která jsou v tomto pořadí následníky monackého trůnu.

Monacký kníže Albert II. při setkání s prezidentem Milošem Zemanem ku příležitosti oslav Karla IV.

Albert II. má také dvě nemanželské děti, dceru Jazminu Grace, narozenou v roce 1992, jejíž matkou je americká realitní makléřka Tamara Rotolová, a syna Alexandra Costu, narozeného v roce 2003, kterého má s bývalou tožskou letuškou Nicole Costovou.

Do České republiky se Albert II. podíval několikrát. V roce 1996 byl soukromě v Brně, o sedm let později se účastnil pražského zasedání Mezinárodního olympijského výboru, v roce 2004 přijel na pozvání modelky Terezy Maxové, aby podpořil akci na pomoc dětem. V listopadu 2005 už jako monacký kníže doprovázel výpravu fotbalového klubu AC Monako do Prahy, ze které si tým v Poháru UEFA odvezl vítězství nad Slavií.

Na první oficiální návštěvu monacké hlavy státu v ČR přijel Albert II. v dubnu 2015. Prezident Miloš Zeman mu tehdy při setkání na Hradě prozradil, že v mládí platonicky miloval jeho matku Grace Kelly. Do Prahy s sebou kníže přivezl i početnou podnikatelskou delegaci a rok nato se sem vrátil na oslavy 700. výročí narození Karla IV.