Po smrti matky už otec a sestra nebyli jako dřív, říká kníže Albert II.

Grace Kelly zemřela 14. září 1982 během autonehody, když se vracela se svojí tenkrát sedmnáctiletou dcerou Stéphanií do královského paláce. „Trvalo to léta, než se s tím Stéphanie smířila. Sestra utrpěla při nehodě vážná zranění, včetně zlomených žeber, obratlů a klíční kosti,“ řekl kníže.

Podle Alberta II. měla jeho mladší sestra výčitky, protože svou matku nemohla zachránit. „Trvalo to velmi dlouho, než se traumatu zbavila a je to pro ni stále bolestivá vzpomínka. Jen ta situace, že jste v autě s matkou a nejste schopný ji vytáhnout nebo zachránit - bylo to pro ni traumatický zážitek,“ vzpomíná.

Se smrtí své ženy se dlouho nemohl vyrovnat ani Albertův otec, kníže Rainier III. „Na první pohled bylo jasné, že ho to hluboce zasáhlo. Už nikdy nebyl úplně stejný jako před nehodou,“ tvrdí Albert II. po letech.

Kolem autonehody kněžny Grace je stále řada otazníků. Některá média uvedla, že její vůz vyjel z vozovky, protože ji postihla mrtvice. Objevily se také spekulace, že se během jízdy Grace a Stéphanie hádaly, nebo že dokonce její dcera auto řídila.

Dobové záběry z příjezdu Grace Kellyové do Monaka v televizním dokumentu z roku 2012:

Hollywoodská herečka Grace Kelly se s monackým knížetem Rainierem III. seznámila na filmovém festivalu v Cannes v roce 1955. Vyměnili si několik dopisů a kníže následně herečku požádal o ruku. Držitelka Oscara měla s Rainierem III. tři děti - Alberta II. a princezny Caroline (60) a Stéphanii.