Monacký kníže a jeho sestry bojkotují film o kněžně Grace v Cannes

Životopisný film o Grace Kelly, která zahynula při automobilové nehodě před více než 30 lety, natočený francouzským režisérem Olivierem Dahanem nemá podle potomků kněžny nic společného se skutečností. Podle Alberta a jeho sester Caroline a Stephanie film obsahuje řadu historických nesrovnalostí a mnoho zcela fiktivních scén. Monacký dvůr dokonce požadoval po produkci řadu oprav, ale nebyly příliš brány v potaz.

"Knížecí rodina si žádným způsobem nepřeje být spojována s tímto filmem, který neodráží žádnou realitu. Llituje, že její historie byla zneužita z ryze komerčních důvodů," uvedli sourozenci v prohlášení, z něhož citovala agentura Reuters.

Podle producenta Pierrea-Angea Le Pogama cílem nebylo vyprávět o skutečné historii knížectví, ale s jistou fikcí zmapovat život Grace Kelly v určitém časovém úseku, a to v roce 1962, tedy šest let poté, co se provdala za knížete Rainiera. Tehdy už měla dvě děti.

Film pod názvem Grace of Monaco zahájí 14. května ve světové premiéře 67. ročník filmového festivalu v Cannes. Uveden bude v rámci oficiálního výběru, ale mimo soutěž a ve stejný den vstoupí do kin nejen ve Francii. V Česku a na Slovensku to bude 12. června.

Grace Kelly byla svého času v USA módní ikonou. Ještě jí nebylo třicet, když vyměnila stříbrné plátno za aristokratický život na monackém dvoře.

Herečka Grace Kelly

Tragicky zahynula při autonehodě v dvaapadesáti letech. Auto panovnické rodiny sjelo v září 1982 z horské silnice, někdejší slavná herečka utrpěla při nehodě vážná zranění, kterým podlehla.

Rodačka z Filadelfie, kde se narodila v listopadu 1929, hrála v 11 filmech. V padesátých létech zazářila ve snímcích Okno do dvora, V pravé poledne, Vražda na objednávku, Z nóbl společnosti či Děvče z venkova, za které dostala Oscara.