Monacká princezna se rozešla s ředitelem cirkusu

8:03 , aktualizováno 8:03

Monacká princezna Stéphanie se rozešla s ředitelem švýcarského cirkusu Frankem Kniem a po rok a půl trvající idylce se vrátila do knížectví. Informovaly o tom švýcarské deníky Blick a Le Matin. Dcera monackého knížete Rainiera III. se vrátila domů minulý týden i se svými třemi dětmi. "Je to definitivní návrat," řekl listu Blick jeden rodinný přítel. Rozhodnutí o rozchodu padlo prý počátkem března po lyžařském výletu do jihošvýcarského letoviska Crans-Montana.