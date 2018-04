Monacká princezna Caroline: Měla jsem bližší vztah s chůvou než s matkou

Detaily ze života knížecí rodiny Caroline popsala v nové knize „Albert II. of Monaco, The Man and The Prince“, která vyšla u příležitosti šedesátých narozenin knížete Alberta. „Až do 14 let jsme nesměli jíst s rodiči u jednoho stolu. Pro mého bratra i mě tak byla klíčovou postavou v životě Maureen, naše chůva. Měli jsme k ní blíž než k rodičům,“ vzpomíná princezna Caroline.

Sourozenci proto špatně nesli i situace, kdy chůva odjížděla na dovolenou. „Oba jsme s Albertem křičeli: Nechoď! Nechoď! A několik dní jsme pak byli smutní. Nejčastěji to dopadlo tak, že jí matka zavolala, jestli by se nemohla vrátit dřív,“ prozradila.

I přes ne zrovna ideální vztah s rodiči má prý princezna Caroline dobrý vztah se svými vlastními dětmi. S bývalým manželem, italským dědicem průmyslového impéria Stefanem Casiraghim, který zahynul v roce 1990, má tři děti - Andreu (33), Charlotte (31) a Pierra (30). Se současným manželem, hannoverským princem Ernstem Augustem V., má ještě dceru Alexandru (18). S manželem žijí odděleně.

Grace Kelly byla hereckou ikonou padesátých let, mimo jiné pro svou přirozenou krásu. V roce 1956 se po sňatku s Rainierem III. stala monackou kněžnou. Zemřela v září 1982 po automobilové nehodě v ostré zatáčce v Monaku. V autě s ní tehdy byla její 17letá dcera Stephanie. Ta byla při nehodě vážně zraněna.