Monacká kněžna Charlene bude mít dvojčata, potvrdila to v New Yorku

„Cítím se naprosto skvěle,“ řekla Charlene kanadské mutaci magazínu Hello!, který na Twitteru napsal, že monacká kněžna jim informaci o dvojčatech potvrdila.

Kněžna Charlene a kníže Albert II. byli v New Yorku na klimatickém summitu OSN a na výročním zasedání věnovanému autismu.

Jako první se zprávou o dvojnásobném přírůstku do knížecí rodiny přišel koncem května Derek Watts, známý jihoafrický investigativní novinář a blízký přítel otce kněžny. Svůj příspěvek na Twitteru později smazal. Nedávno o dvojčatech promluvil další důvěrník rodiny (více zde).

Otázkou je, které z knížecích dvojčat se stane panovníkem. V případě, že se narodí chlapeček a holčička, stane se následníkem monackého trůnu mužský potomek. U dvojčat stejného pohlaví by to měl být starší ze sourozenců. Ale v případě dvojčat holčiček ještě „hrozí“, že kdyby měli Albert a Charlene ještě další dítě a byl by to kluk, stane se následníkem trůnu on. Také Albert II. se stal vladařem, ačkoliv má starší sestru princeznu Caroline.

Šestapadesátiletý kníže má ještě dvě nemanželské děti, které ovšem nemají nárok na trůn. V roce 2006 se Albert II. přiznal k otcovství dnes dvaadvacetileté Jazmin Grace. Narodila se v roce 1992 v Kalifornii. S její matkou Tamarou Rotolovou udržoval kníže krátký poměr.

Kromě dcery má ještě jedenáctiletého syna Alexandra, jehož matkou je francouzská letuška původem z Toga Nicole Coste (více zde).