I když se narodí dřív, první knížecí dvojče nemá monacký trůn jistý

„Podle starých tradic je považováno za starší to dítě, které vyjde z matky jako druhé, protože bylo zplozeno jako první. To je tradice, která je normálně respektovaná v královských rodinách. V 18. století, když manželka krále Ludvíka XV. Marie Leszczynská porodila dvojčata Elisabeth a Henriette, tak Henriette vyšla první. Takže se Henriette pokřtila: První dáma. Ovšem hlava královské dynastie Bourbonů Ludvík Bourbonský to se svými dvojčaty v roce 2010 udělal naopak. Řídil se modernějším pravidlem, že rozhoduje pořadí narození,“ uvedl francouzský expert na šlechtické a královské otázky Stéphane Bern.

V době Ludvíka XV. totiž lidé neměli znalosti z buněčné biologie, které má lidstvo ve 21. století.

Situace by byla ještě pikantnější, kdyby kněžna rodila císařským řezem. V případě, že by šlo o dvě dívky nebo dva chlapce, stalo by se dědicem trůnu to dítě, které by lékař vytáhl jako první. Pokud by šlo o chlapce a dívku, tak by byl s ohledem na monackou ústavu následníkem chlapec, dodal novinář a publicista Stéphane Bern.

Narození dvojčat knížecímu páru v Monaku může zastiňovat očekávané narození druhého královského dítěte princi Williamovi a Kate v Británii. Podle webu deníku Le Parisien vypukne kolem těchto šťastných událostí komunikační válka. Narození dvojčat totiž kromě rodičovského štěstí vylepší image knížectví tím, že vyvolá ohromnou vlnu sympatií, vysvětlil list.

Šestapadesátiletý Albert II. a šestatřicetiletá Charlene, bývalá reprezentantka Jihoafrické republiky v plavání, se vzali před třemi lety. V Monaku šlo o první svatbu vládnoucího knížete od roku 1956, kdy si Albertův otec Rainier III. bral hollywoodskou herečku Grace Kelly.

Monacký kníže Albert II. a jeho manželka Charlene, britský princ William a jeho manželka Catherine

S tou je nová paní monackého knížecího paláce srovnávána. Vysokou, štíhlou blondýnu Charlene, která není urozeného původu, už prý Monačané považují za důstojnou dědičku role Albertovy matky, kněžny Grace, která tragicky zahynula v roce 1982. Rodina Grimaldiů vládne Monaku od roku 1297.

Albert II. měl za svobodna už dvě děti, které však jako nemanželské nemají nárok na nástupnictví.