Monako spekuluje o dvojčatech kněžny Charlene a případném dědici trůnu

Jako první se zprávou o dvojčatech přišel koncem května Derek Watts, známý jihoafrický investigativní novinář a blízký přítel otce kněžny Charlene.

„Můj starý spolužák z Bulawaya Mike Wittstock mi telefonoval, že jeho dcera čeká dvojčata. Gratulujeme Charlene a Albertovi!“ napsal na Twitteru. Později však příspěvek smazal.

Nyní o dvojčatech promluvil další důvěrník rodiny. „Michael Wittstock mi to před dvěma dny znovu potvrdil,“ řekl zdroj pro francouzský list Point de Vue a o dvojčatech píše také francouzský časopis Gala.

Kníže Albert II. (56) a kněžna Charlene (36) oznámili, že čekají přírůstek do rodiny v květnu prostřednictvím webové stránky paláce s tím, že dítě se narodí letos v prosinci (více zde). Od té doby se k těhotenství nevyjadřují. Kněžna se na začátku srpna po delší době ukázala na veřejnosti na charitativním bálu Červeného kříže v Monte Carlu.

Spekulace o dvojčatech v Monaku nejsou ničím novým. V roce 1956, když byla kněžna Grace těhotná s princeznou Caroline, se také objevily informace, že manželka knížete Rainiera III. bude mít dvojčata. Palác to tenkrát ale oficiálně popřel.

Dvojčata a nárok na trůn

Otázkou je, které z dvojčat by se stalo panovníkem. V případě, že by se narodil chlapeček a holčička, stane se následníkem monackého trůnu mužský potomek. U dvojčat stejného pohlaví by to měl být starší ze sourozenců. V případě dvojčat holčiček ale ještě „hrozí“, že kdyby měli Albert a Charlene ještě další dítě a byl by to kluk, stane se následníkem trůnu on. Také Albert II. se stal vladařem, ačkoliv má starší sestru princeznu Caroline.

Dánský korunní princ Frederik, princezna Mary a jejich děti: princ Christian, princezna Isabella a dvojčata princezna Josephine a princ Vincent na návštěvě Grónska (5. srpna 2014)

Dvojčata v královských rodinách se objevila už v minulosti, většinou ale nešlo o následníky trůnu. Ze současných panovnických rodů mají dvojčata třeba dánský korunní princ Frederik s manželkou Mary. Tříletý princ Vincent je ovšem až čtvrtý a jeho sestra princezna Josephine pátá v pořadí nástupnictví na královský trůn.