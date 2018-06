Momentálně mám kamarádku, přiznal hokejista Petr Nedvěd

V uplynulém měsíci se spekulovalo o vztahu hokejisty Nedvěda s finalistkou České Miss 2009 Nikol Smetanovou. Pětadvacetiletá modelka i o patnáct let starší hokejista ale trvají na tom, že jsou jen kamarádi.

Petr Nedvěd to zdůraznil i v Show Jana Krause, kde řekl, že žádný vážný vztah nemá. Zatím si prý stále užívá svobodného života a je tak spokojený. "Třeba letím na měsíc do Miami, jdu hrát golf, zajdu si na oběd, mám rád maso a sushi," popsal hokejista, jak to vypadá, když se sám baví.

O randění ale nemá nouzi a ženy umí hýčkat. "Každá ženská má ráda kytky a výlety, snídaně do postele," vyjmenovával Nedvěd. Dodal, že ženy nechává vybrat, co by chtěly večer dělat. "Když ji nechám vybrat, kam chce večer jít, tak mám pak plusový body," řekl hokejista.

"Vy to berete jako kanadské bodování," podotkl pobavený moderátor.

Kromě Petra Nedvěda se v Show Jana Krause na Primě objeví také autorka originálních kuchařek Lenka Požárová a pravnuk zakladatele světoznámé obuvnické firmy Thomas Archer Baťa.