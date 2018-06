Moldavané si vydělávají na přežití prodejem ledviny

Za svou ledvinu dostal 26letý Nikolaj pracující jako svářeč traktorů jen 3000 dolarů. Ale v jeho rodné vesnici, která leží asi 70 kilometrů západně od hlavního města Kišiněva, to stále znamená být na tom lépe než ostatní a tato suma se zdá být obrovská. Nikolaj by musel pracovat 30 let, než by tolik peněz vydělal.

"Ten, kdo dostal mou ledvinu, je dobrý chlap. Mluvil jsem s ním," říká Nikolaj. "Říkal, že hrál fotbal v Evropě. Právě při jednom zápase utrpěl zranění ledviny." Takový příběh je typický pro mnoho Nikolajových spoluobčanů, kteří hledají štěstí kdekoli v Evropě, od Ruska až po Portugalsko.

Nikolaj nedostal plat, který činí 80 leu (asi 6,5 dolaru) měsíčně, již tři roky. Jeho problémy však nastaly již v polovině devadesátých let, kdy se nemohl zúčastnit privatizace půdy v Moldavsku, protože nebyl v kolchozu.

Moldavsko ležící mezi Rumunskem a Ukrajinou, které bylo známé jako "kvetoucí ovocný sad Sovětského svazu", je nyní nejchudší zemí v Evropě. Většina ze čtyř miliónů obyvatel přežívá na soukromých políčkách.

Po narození syna se Nikolaj se svou rodinou musel celé čtyři roky stěhovat z jednoho místa na druhé. Bydleli u příbuzných a přátel. Dříve nebo později se však vždy museli odstěhovat, protože neměli dostatek peněz, aby svým hostitelům zaplatili. "Neměl jsem žádný chleba a můj hladový syn chtěl pořád jíst," říká Nikolaj. Hnán zoufalstvím šel pracovat do Ruska, ale brzy se vrátil. "Strávil jsem několik měsíců v Moskvě. Ale to nebyl normální život, policie nás všude pronásledovala."

Naděje vysvitla nečekaně v jeho rodné vsi. Jedna žena z Minžiru, která je nyní vyslýchána policií, řekla Nikolajovi, že by si mohl lehce vydělat peníze v Turecku, pokud prodá jednu svou ledvinu.

Nikolaj strávil v Turecku tři týdny, přičemž první týden byl v hotelu na pobřeží Středozemního moře. "Jen jsem odpočíval a jedl tolik, kolik jsem mohl. Nikdy jsem toho tolik předtím v životě nesnědl."

Druhý týden strávil v Istanbulu, kde se několik Moldavanů připravovalo na operaci a procházelo množstvím lékařských vyšetření. Nakonec byl nalezen příjemce Nikolajevovy ledviny. Operace proběhla bez komplikací. Během dalšího týdne byl již Nikolaj v autobuse směřujícím do Moldavska.

Nikolaj říká, že příjemce ledviny zaplatí za operaci na soukromé klinice kolem 100.000 dolarů. Moldavan z toho dostane pouhá tři procenta. Do Turecka prý přijíždějí i dárci z Rumunska, ale ti dostávají 10.000 dolarů.

Po návratu domů zaplatil Nikolaj své dluhy, koupil nedokončený dům za 950 dolarů, jednu tunu pšenice za 100 dolarů a dřevo na topení za dalších 100 dolarů.

Díky precizní laserové chirurgii je pooperační jizva téměř neviditelná a Nikolaj se chlubí, jak nedávno s pomocí tří sousedů vyložil několik tun vína z nákladního auta.

Místní doktor Simion Mitu takové chvástání neschvaluje a říká, že všichni jsou blázni, protože během pěti nebo sedmi let budou ztrátou ledviny opravdu trpět. A moldavské nemocnice jim nebudou schopny pomoci, říká Mitu.

Podle moldavské policie ilegálními dárci orgánů v zahraničí se stalo 36 Moldavanů. Lékaři však tvrdí, že tento počet je mnohem vyšší. Mitu tvrdí, že zná alespoň 17 vesničanů v Minžiru, ve vesnici, která má asi 7000 obyvatel.

Otec Antoniu říká, že je to jako sebevražda, když člověk dává pryč to, co dostal od Boha. "Ale vesničané jsou k tomu dohnáni zoufalstvím ... a obětují se pro své děti."