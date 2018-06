VIDEO: Mojsejová se u Krause obuje do Mázikové a vychválí svoje psy

"U nás je velmi dobré být psem," svěří se Mojsejová a přizná, že psa a fenku pravidelně češe a převléká. "Jedno pyžamo mají maximálně dva dny," říká (viz video).

Temperament Nory Mojsejové se projeví i při vzpomínání na nedávné natáčení reality show Čápi s mákem, během kterého se vyostřil konflikt mezi ní a zpěvačkou Evou Mázikovou. Jak Nora sama říká, Eva Máziková ji urazila tak, že to "bylo prostě hrozné".

Kritikou ji nešetřila ani ve vlastní internetové "drbárně", kde na webu svého muže komentuje aktuální dění ve slovenském showbyznysu prostřednictvím krátkých videí. A poté, co obdržela více než 700 mailů, v nichž ji prý lidé prosili, aby sdělila svůj názor na nedávný slovenský Ples v opeře, se do Mázikové obula znovu. "Elita národa? Kdeže," přilévala olej do ohně. "Tak ona je trochu temperamentnější," zlehčuje situaci Kraus. "Tak ať tam neleze," vrací mu smeč Mojsejová.

Rozpovídá se rovněž o své módní značce, po kolekci pro ženy se totiž vrhla i na pánskou konfekci.

Také objasní, proč se s mužem málem rozvedli. "No, on tak blbnul s těma mladejma, jsme lidi, ne?" snaží se o obhajobu Braňa moderátor. "S jakýma mladýma, chodil za "šlapkama" za tři eura," procedí mezi zuby Mojsejová a objasní, že žádost o rozvod stáhla den před samotným procesem, kdy se jejich životy měly úředně rozdělit.

Braňo Mojsej v Show Jana Krause

Zajímavostí je, že se o jedno z hudebních vystoupení postará právě Braňo Mojsej, který je rockovým zpěvákem. Zazpívá si s kapelou Davida Krause.

Hlavní aktér kauzy Drobil

Hosty Jana Krause budou i hasiči z Prosenické Lhoty a Libor Michálek, hlavní aktér kauzy Drobil, v níž upozornil na korupci ve státní správě. "Část společnosti říká, že jste prase, že jste to všechno prozradil. Co vy na to?" ptá se svého hosta. "Podpora zaměstnanců z fondu životního prostředí je velká," přizná Michálek a jedním dechem dodá, že ne všichni mu skutečně fandí.

Když chtěl na začátku kauzy upozornit na zločin, ke kterému by mohlo dojít, politici si ho prý přehazovali doslova jako horký brambor. "Nejdříve jsem šel za ministrem (Pavel Drobil - dnes už exministr životního prostředí - pozn.red.), pak za premiérem, který mě poslal za někým dalším. Teprve pak jsem šel na policii," vylíčí cestu k nedávné kauze.

Show Jana Krause startuje na Primě v 21.50.