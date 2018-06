Moje tělo stávkuje, přečetl Gott omluvu nemocné Anny K.

Dopis přečetl Karel Gott, Anna K. si to tak přála. "Jsem potěšen, že mě o to naše milá kolegyně požádala," řekl na úvod zpěvák. Poté si nasadil brýle a pustil se do čtení. V dopise byla kromě omluvy a poděkování Karlu Gottovi za milý přednes i vzdání holdu kadeřnici Petře Měchurové, která spolu se Zuzanou Vilímovskou dala první českou designovou knihu o vlasech dohromady.

"Péťu jsem poznala jako skromnou, milou a schopnou dívku. Těším se moc, co mi zase vymyslíš," zněl optimisticky vzkaz zpěvačky, která má kvůli chemoterapiím momentálně holou hlavu a nosí na ní paruku.

Karel Gott usedá do kadeřnického křesla Petry Měchurové již třetím rokem. Její umění přirovnává k sochařině. "Když usednu do křesla, Petra si mě dobrých deset až patnáct minut prohlíží a pak teprve začne tvořit. Nemusíme u toho ani moc mluvit a to je mi sympatické. Já jen vždycky řeknu, aby mě doma poznali. Chodím tam rád, obdivuju její umění. Navíc vím, jak je to schopná a kreativní žena. Byl bych rád, kdyby mě jednou vzala na soutěž jako modela," prohlásil s úsměvem Gott.

Na křest dorazili především klienti Petry Měchurové, například Beata Rajská, Ivana Jirešová nebo Vlasta Korec, který akci v Siddharta Café moderoval. Povzbudit ho přišly i jeho holky, manželka Magdalena s třináctiměsíční dcerkou Magdalenkou.