Moje starosti nikoho nezajímají, tvrdí Adamovská

"Moje babička říkala, že na každý hrnec se najde poklička, tak mi držte palce," prohlásila na křtu knihy Zachraňte si život s Hankou Kynychovou. Byl to ale vtip. "Když už člověk vyleze do společnosti, tak musí být zábavný, tohle byla nadsázka. Koho by zajímaly nějaké moje starosti?," míní herečka. Na nový vztah prý opravdu nepomýšlí. "Fakt takhle ještě nepřemýšlím, řeším teď úplně jiné věci."

Adamovská se stala vedle modelek Lucie Kachtíkové a Evy Jasanovské kmotrou knihy, která radí, jak si vyčistit jídelníček a jíst jako lidi a také jak se hýbat a neničit si tělo. Herečka patřila kdysi také k hříšníkům, kteří se špatně stravovali a drželi různé diety.

"S nejednou dietou se určitě potýkala většina žen. Pokud je člověk normální, tak se sebou musí být nespokojen, protože jedině to je hybná sila k tomu, aby byl daleko lepší a dokonalejší. Já si myslím, že každý má být hlavně svůj. Takže když například frčí fialová, nebudu se do ní oblékat od hlavy až k patě, když frčí váha padesát dva kilo, nebudu dělat všechno proto, abych měla jednapadesát a půl kila a byla v tom úplně nejlepší," říká Adamovská.

S dietami a potýkáním se s váhou má zkušenosti i autorka knihy, která coby dívka z Moravy nebyla vždy tak štíhlá jako dnes. A to byl také důvod, proč se rozhodla knihu napsat a proč chtěla jejím názvem lidi vyprovokovat.

"Nechtěla jsem použít název jako třeba: Žijte zdravě, nebo Jídlo, základ života. Schválně jsem vybrala název Zachraňte si život, abych lidi vyprovokovala, aby si řekli, co si ta Kynychová vlastně o sobě myslí?

Doufám, že je zdravě naštvu, knihu si otevřou, přečtou si, co tam sděluju a pochopí, že jsem úplně normální holka, která něco navstřebávala od lidí, kteří k tomu mají co říct a jenom to předala dál. A hlavně že ta slova přijmou," vysvětluje Kynychová. S knihou rovnou pokřtila další DVD Hejbejte se s Hankou. Jeho kmotrem se stala mimo jiné Jitka Zelenková.

Na křtu měla Kynychová svého devítiletého syna Filipa, dvouletá dvojčata, holčičky Sofinku a Sašu, musela nechat doma, jedna z nich má chřipku. Postěžovala si ovšem, že Sofie zřejmě bude bezlepkář stejně jako její bráška Filip.

"Po třech měsících jsem najela na náhradní stravu a malá se začala osypávat a začala se projevovat stejně jako Filip. Takže jsme u ní nastoupili okamžitě s rýžovým mlékem a dnes je čistá, krásná. Určitě ale bude bezlepkář, nechutná ji ani chleba. Jinak je štíhlá jak nit a podobná Filipovi, Sašenka je po mně, i zadek má po ně, taky jsem takový mívala. Ale jí to sluší. Máme to zkrátka doma rozdělené na Čechy a Moravu, už nám chybí jenom Slezsko," uzavírá s úsměvem cvičitelka.