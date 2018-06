Moje slzy zaskočily rodinu, říká poražený tvrďák Robert z Domu snů

"Čtyři měsíce od rána do večera spolu nám daly tolik, jako bychom spolu prožili dva roky," přiznává Robert.

"V běžném životě se s partnerem většinou sejdete až večer po práci, ale tady jsme spolu byli nepřetržitě. Zjistili jsme o sobě, jaké situace zvládáme hůř a jaké líp a hlavně jsme se naučili, že si navzájem dokážeme říct o podporu. Myslím, že jsme našli společné cesty, kterými se dál ubírat, abychom si vzájemně vyhověli," dodává.

Robert shodou okolností pracuje jako kuchař v restauraci, která sídlí v areálu vydavatelství MAFRA, pod které spadá MF DNES, iDNES.cz a další mediální značky. Nezaměstnaný byl pouze po ty čtyři měsíce v soutěži.

"Vlastně jsem odcházel ze zaměstnání jen proto, že nebylo jasné, na jak dlouho to je, tak jsem ukončil pracovní poměr. Pracoval jsem u stejné firmy, ale v jiném provozu a kdybych vypadl v prvních čtrnácti dnech, tak jsem se na stejné místo vrátil. Čtyři měsíce na mě ale čekat nemohli, takže si našli jiného kuchaře," popisuje Robert jedinou zásadní změnu v životě, kterou mu reality show přinesla.

V nové práci prý ale nikdo neřešil, že mezi sebou mají tvář známou z obrazovky, pokud to vůbec někdo zaznamenal. "A že mě lidi poznávají na ulici, to se děje i jiným," podotýká. Ani naše kamera v zádech ho nijak nerozhodila, protože za dobu, co žil pod jejich dohledem, je přestal úplně vnímat.

"Jsem adaptabilní člověk, tak jsem si zvykl už asi za tři neděle. Když se člověk zapřáhne do práce, tak vytěsní další vnější vlivy a s tím prostředím to prostě souviselo, tak jsem neměl problém chovat se a pohybovat i před kamerou úplně normálně," vysvětluje Brun.

Proto dal často průchod i emocím, které člověk běžně před veřejností skrývá. Když se mu zastesklo po osmileté dceři Sáře, kterou má ve střídavé péči, neubránil se slzám. "Nejvíc byla překvapená rodina, protože tam jsem za obrovskýho tvrďáka a když mě viděli, že i slza ukápla, tak byli v šoku," usmívá se Robert. "Hlavně synovec a neteř nečekali, že jsem schopen vyjevit na povrch i takové emoce. Bylo to samozřejmě tím tlakem, jak pracovním, tak vlivem vztahů s ostatními."

Soutěž kromě cenné zkušenosti nadělila Robertovi a Daně nové luxusní auto, ale místo vysněného domu dvojice stále obývá své 1+kk. "Mám pocit vítěze," říká přesto profesionální kuchař. "Výhru dostali lidé, kteří si to zasloužili stejně jako my, ale národ rozhodl tak, jak rozhodl a myslím, že jsme z toho vyšli - narozdíl od jiných - se vztyčenou hlavou," uzavírá.