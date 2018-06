Moje rodina se rozpadla, říká Rolins o rozchodu se záletným Homolou

Podle informací iDNES.cz byl Matěj Homola vyfotografován ve společnosti jiné ženy, s níž udržuje vztah už čtyři měsíce. Poté, co snímky vznikly, byly oběma předloženy a muzikant šel s pravdou ven. Snímky pořídil časopis SuperSpy. "Nebudeme se k této události vyjadřovat," vzkázala za Matěje Homolu manažerka jeho kapely Gabriela Pánková.

Rolins byla podstatně sdílnější, i když připouští, že ji po této události osud zcela srazil na kolena. "Cítím se tak opuštěná. Nic nebude jako dřív. Nechápu nic. Třeba proč mě držel za ruku, když už v té době patřil jiné ženě. Proč vykřičel do médií, jak mě miluje a chce se mnou další dítě?" ptá se zoufale Rolins, kterou rozchod citelně zasáhl. Odehrává se totiž v době, kdy ještě nedoznělo zpěvaččino trauma z letní nehody, při níž zemřel motocyklista.

Sedmatřicetiletá rodačka z Bratislavy už v roce 2008 přiznala, že její vztah s muzikantem Homolou prochází krizí. A ani nyní netvrdí, že by vše bylo dokonalé. Takový konec ale nečekala.

Dara Rolins s dcerou Laurou

"I pro mě bylo překvapením, že měl potřebu veřejně dát najevo, co ke mně cítí. Nežádala jsem ho o to teď, ani nikdy předtím. Je to pro mě největší životní zklamání. Nebyli jsme ideální rodina, ale v poslední době to byl právě Matěj, který tak moc stál o to, abychom pro Lauru udělali to nejlepší. Takhle jsem si to ale opravdu nepředstavovala," dodala pro iDNES.cz zpěvačka.

Dara Rolins a Matěj Homola tvořili pár od roku 2005. O tři roky později se jim narodila dcera Laura.