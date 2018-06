Mí rodiče jsou moc hodní. Nenadávají mi za špatné známky a se vším mi poradí. Když už se přece jenom pohádáme,je to jen kvůli tomu, že nemám hotové věci do školy nebo že jsem něco neudělala. Své rodiče mám strašně ráda a nevyměnila bych je za nic na světě.Podle mě mám skvělé rodiče,jenže to si asi myslí každý. Můj tatínek je pořád v práci, a tak ho vidím brzy ráno nebo pozdě večer,a maminka, ta by pro nás udělala všechno. Jen je toho na ni nějak moc. Mám je oba moc ráda, i když se na mě naštvou.