Mohou celebrity zůstat normální?

Zpěvák Bohuš Matuš souhlasí s rozhovorem, přesně daná je hodina i místo. Těsně předtím, než se rozhovor uskuteční, zavolá jeho manažerka: "Pan Matuš se omlouvá, ale nemůže s vámi mluvit, má nemocné hlasivky."

Vzhledem k tomu, že Bohuš Matuš mluvil ještě před chvílí do telefonu úplně normálně, trochu se divíte. Ale pak nastane něco ještě divnějšího. Ze zpěvákova mobilu přijde textová zpráva: "Okamžitě mě přestaňte otravovat!"

Na námitku, že přece nikdo nikoho neotravuje, celé odpoledne zpěvák mlčí. Až večer zazvoní telefon: "Tady Bohuš Matuš. Omlouvám se, to jste mě opravdu neotravovala vy. Víte, ale musíte mě pochopit. Zavirovali mi telefon. Oni po mně jdou." Pokročilé stadium paranoie? Ne, jen další slavný člověk, který se nechová úplně tradičně. V českém i zahraničním showbyznysu takových najdete dost a dost.



Postavte mi sem sprchu



Když přijela na nedávný letní festival Creamfields britská hudební kapela Massive Attack, měli producenti plné ruce práce. Skupina si totiž objednala stovku froté ručníků, krabice papírových ubrousků jedné určité značky, pivo, čerstvou zeleninu, mísy papáji, manga, zrcadla a pohodlné pohovky. Kromě toho byl v podmínkách smlouvy také bylinkový čaj s medem, kvalitní sprchový gel a deodorant.

"Jejich požadavky mi přišly trochu netradiční," přiznává Marie Muchowová, která vystoupení organizovala. Byla s tím spousta práce: na pláni roudnického letiště museli totiž speciálně kvůli skupině postavit zvláštní sprchy. Nakonec se jim všechno podařilo splnit a hudebníci odjížděli spokojení. Byl to "hvězdný výstřelek", nebo obyčejné požadavky?

Jaroslav Stanko z konkurenční agentury se domnívá, že Massive Attack se chovali naprosto normálně. "Kdybyste vy zpívali tak pozdě na koncertě, také byste se chtěli potom osprchovat," říká. A jídlo a pití podle něj patří ke standardu, který se kvalitním kapelám běžně nabízí.

Nepřekvapí ho prý téměř nic: když si Bob Dylan přál cestou na jeviště a z jeviště nepotkat ani človíčka, zavřela jeho pořadatelská agentura celý prostor téměř policejním způsobem. Vyhovět "hvězdným manýrům" se totiž vyplácí - čím lepší služby hvězdám večera pořadatel nabídne, tím vyšší je šance, že se příště ke stejné firmě vrátí.



Co máte pořád psát?



Někteří lidé, kteří mají zkušenosti s hudebním průmyslem, tvrdí, že "manýry" jsou pro showbyznys výhodné. "Zvyšuje se tím exkluzivita jména, a potažmo tak i cena," domnívá se například hudební publicista Josef Vlček. To je podle něj třeba příklad ruské skupiny Tatu, která si přeje mít na každém koncertě kromě sushi a ovoce v zákulisí také bednu plyšových hraček na rozhazování svým fanouškům během vystoupení.

Podle Stanka z Agentury 10.15 jsou tyhle "výmysly" výhodné i jinak: "Přilákají pozornost veřejnosti. Když přijede nějaká hudební skupina podruhé nebo potřetí, co o ní máte pořád říkat a psát? Tak se vymyslí nějaké speciální požadavky, aby bylo o čem mluvit." Vlastní kuchař, kterého si přivezli Rolling Stones, a speciální perličková koupel, kterou si nechal po prvním českém koncertu přichystat "princ temnot" Ozzy Osbourne, jsou tak vlastně jen zvláště rafinovanou součástí jejich image.

Některé hvězdy (a právě ty, které mají nejzvučnější jména) se chovají naopak úplně normálně: "Když u nás bydlel Sean Connery, chodil na snídani jako všichni ostatní," říká zaměstnankyně hotelu Hilton. Doba, kdy byl rokenrol nový a jeho divocí představitelé ničili po nocích hotelové pokoje, je prostě nenávratně pryč. Slavní jsou dnes "dodáváni" na showbyznysový trh jako perfektní marketingové produkty včetně svých perfektně předvídatelných a omezených výstřelků. Ale i v rámci této "naprogramovanosti" se dá zažít spousta zvláštních věcí.

Podle lidí, kteří to někdy absolvovali, je poněkud zvláštním zážitkem setkání s jakoukoli chlapeckou kapelou, kde je věkový průměr třeba sedmnáct a méně let. "Před pár lety jsem mluvil s chlapci z East 17. Během naší schůzky dostali na stůl nějaké jídlo," vzpomíná publicista Josef Vlček. "Předháněli se v tom, kdo si přede mnou krkne hlasitěji."

Fanynkám by se nelíbilo asi ani chování závodníka Formule 1 Davida Coultharda, který si podle starosty Hluboké objednal v absolutním utajení do hotelu autobus dívek a strávil tam s nimi několik dnů. Takových slavných lidí však ubývá.



Jak je to v Česku



Manýry a výstřelky se objeví čas od času i v českém showbyznysu. Jeden člen štábu (který chtěl z pochopitelných důvodů zůstat v anonymitě) vzpomíná, jak při natáčení nového českého filmu Non plus ultras před několika týdny herec Vladimír Dlouhý požadoval, aby bylo jeho jméno napsáno tlustým zvýrazňovačem na obě strany opěradla jeho židle, aby mu ji nikdo nezasedl. Paní kostymérka tedy musela onen fix neprodleně sehnat, za což se jí herec odměnil pugetem růží koupených přes ulici.

Velmi náročné jsou podle pořadatelů operní divy: chtějí jednoho člověka na česání, dalšího na líčení, mezi jejich obvyklé požadavky patří samota v šatně. "Někomu se to může zdát divné, ale my to bereme tak, že pro svou náročnou práci požadují perfektní podmínky," říká jeden z lidí ze zákulisí.

Obecně však platí, že české celebrity jsou ve svých požadavcích mnohem mírnější než ty zahraniční. Nebo by alespoň měly být. "Český trh je malý, opravdové výstřelky si tu nikdo nemůže dovolit. Nikdo tu na ně totiž nemá peníze," říká producent Janis Sidovský, který se stará například o Helenu Vondráčkovou a je promotérem českých muzikálů.

Je tedy mezi slavnými více podivínů než mezi obyčejnými lidmi? "Myslím si, že procento excentriků je stejné jako v normální populaci," domnívá se Helena Fišerová, která provozuje soukromou praxi v Praze. "Na slavné lidi je jen prostě víc vidět."

Její kolegyně z lékařské fakulty, která si nepřála zveřejnit své jméno, její názor nesdílí. Podle jejího názoru je mezi umělci takových lidí mnohem víc, než se obecně předpokládá. "Psychopati se dělí na pozitivní a negativní. Někteří umělci patří do té první skupiny. Svým bláznovstvím a abnormalitou ovlivňují pozitivně celou společnost," dodává lékařka.

Deset největších výstřelků "rozmazlených" hvězd



1. Nezodpovědný Michael Jackson

V listopadu loňského roku Michael Jackson své fanoušky šokoval, když málem upustil z jednoho berlínského balkonu svého tehdy devítiměsíčního syna Prince Michaela II. Dítě pozvedl nad jásající davy, ale pak mu uklouzla ruka a malý Prince málem spadl ze třetího patra. "Možná se Jackson jen příliš vžil do kampaně svého nového alba Bad and Dangerous (Zlý a nebezpečný), " komentovala tuto událost média.

2. Neznabožka Sinéad O'Connor

Sinéad O'Connor byla výstřední od mládí - upozornila na sebe ještě jako barová zpěvačka svými krátkými sukněmi, "skinheadskými" těžkými botami a holou hlavou. Vzápětí pak tvrzením, že ji její matka-katolička v dětství zneužívala. Jedna z jejích písní na albu I Do Not Want What I Haven't Got začínala výstřelem z revolveru, v další spílala vládě Margareth Thatcherové. Její kritika katolické církve vyvrcholila známou scénou, při níž zpěvačka roztrhala fotku papeže. Pak se nechala vysvětit pastorkou. Na počátku letošního léta oznámila, že s hudbou končí a chce se nadále věnovat duchovním otázkám života.

3. Vrah? Sid Vicious

Dvouletá existence kapely Sex Pistols byla skandálem od začátku do konce: kromě drog, alkoholu a sexu se svými fanynkami měli v popisu práce i nadávky: o Elvisu Presleym tvrdili, že je napomádovaný kašpar, Rolling Stones byli podle nich banda feťáků a jednoho člena kapely vyhodili jen proto, že poslouchal Beatles. Konec jejich kariéry byl hořký: Sid Vicious, baskytarista s drzým obličejem, byl obviněn z vraždy své přítelkyně Nancy a v hotelovém pokoji zatčen policií. 2. února 1979 se v jedenadvaceti letech předávkoval heroinem. Pokřik "Sid Vicious was innocent" (v podání české kapely Plexis "Sid Vicious byl nevinnej") se stal punkovým heslem příštích generací.

4. 2Pac - živel z podsvětí

Tupac Shakur, zvaný také 2Pac, byl čelní postavou první vlny hudebního stylu hip hop, který vznikl na předměstí amerických měst na konci osmdesátých let. Tehdy to byla hudba podsvětí, ulice, jíž se ještě nezmocnil zábavní průmysl, a podle toho vypadali i její představitelé. 2Pac byl nejprve odsouzen za znásilnění a v září 1996 byl postřelen z automobilu, právě když se vracel ze zápasu boxera Mika Tysona. O týden později svým zraněním v nemocnici v Las Vegas podlehl. Dalším rapperem, který skončil násilnou smrtí, byl Christopher Wallace, jehož zastřelili před automobilovým muzeem v Los Angeles o několik měsíců později.

5. Buřič Eminem

První "bílý rapper mezi černochy" si na urážkách postavil - stejně jako třeba již zmínění Sex Pistols na svém odporu ke královně - image. Urazil kde koho: homosexuály, vlastní matku a manželku, církev, politiky a po románku se zpěvačkou Mariah Carrey i ji. Spolky na ochranu dětí a feministky pobouřil mimo jiné tím, že když v klipu naložil svoji dceru a přiškrcenou ženu do auta, s nímž pak sjel do jezera. Němce Eminem šokoval naposledy loni v létě, když veřejně vyjádřil pochopení pro studenta školy v Erfurtu, který postřílel svoje spolužáky a profesory.

6. Alkoholička Marilyn Monroe

Když se Marilyn Monroe ocitla na vrcholu kariéry, začala mít problémy s tím, že ji diváci vnímají jako krásnou blondýnku, a ne jako kvalitní herečku. Dělala takové scény, že kvůli tomu málem nedostala roli ve slavném filmu Někdo to rád horké. Později Marilyn pohoršila americkou veřejnost vztahem s prezidentem Kennedym a své kolegy filmaře lahví whisky, z níž si přihýbala během natáčení, a velkými dávkami sedativ. Její výstřelky vyvrcholily na narozeninách J. F. K., kam přišla úplně opilá a sexy hlasem zazpívala prezidentovi "Happy birthday to you".

7. Konformista John Lennon

O největší skandál legendární skupiny Beatles, která byla v dalších letech mnohokrát označována za vrchol konformismu, se postaral její frontman John Lennon, když vrátil britské královně Řád britského impéria. Kritici slavné skupiny tvrdí, že Lennon tímto neobvyklým gestem protestoval proti britské politice během války ve Vietnamu a také proti špatnému umístění svého singlu v žebříčcích hitparád.

8. Násilník Puff Daddy

Jeden z nejznámějších amerických rapperů Puff Daddy (občanským jménem spolu se svými kamarády koncem roku 1999 na večírku v newyorském klubu tři lidi. Puff Daddy byl po krátké automobilové honičce ulicemi Manhattanu zadržen - a to i spolu se svou tehdejší přítelkyní Jennifer Lopezovou. Byl obviněn z nelegálního držení zbraně a hrozilo mu patnáct let vězení. Po procesu, k němuž bylo předvoláno devětapadesát svědků, byl nakonec Puff Daddy osvobozen, změnil si jméno na P. Diddy a slíbil, že bude sekat dobrotu.

9. Výstředník Robbie Williams

Typickým příkladem současné hvězdy, která svou cenu na trhu zvyšuje tím, že na sebe poutá pozornost a šokuje, je zpěvák Robbie Williams. Nejprve dával na odiv svůj nevázaný životní styl: střídal holky a tvrdil, že "alkohol a drogy mi pomáhaly žít". Nesnášel novináře, a to do té míry, že si při svém vídeňském koncertu pronajal celý hotel s dvaasedmdesáti pokoji. Jeho poslední výstřelek směřoval k církvi: nechal se vysvětit na kněze, aby mohl oddat dva své kamarády pod širým nebem.

10. Krvavý Ozzy Osbourne

"Piješ někdy krev?" zeptal se Ozzy v roce 1982 novináře z časopisu Oui. "Jakou máš na mysli? Asi jen, když je můj steak málo propečený," zažertoval novinář. "Ty nevíš jakou? Volskou krev, prasečí krev, kuřecí krev... Poprvé je to divný pocit, ale pak si zvykneš," zněla Ozzyho odpověď. Od té chvíle se Ozzymu dobře daří si svůj krvavý image udržovat. Scénku s netopýrem, kterému na pódiu ukousl hlavu, znají snad všichni. Mnoho metalových fanoušků však "prince temnoty" považuje za kašpara zvlášť poté, co začal vystupovat na MTV v rodinném sitcomu Osbournovi.