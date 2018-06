Mohla jsem přijít o hlas, říká po operaci štítné žlázy Zárubová

"U štítné žlázy je problém, že se doktoři pohybují blízko nervu, který vede k hlasivkám, takže je tam riziko, že se může poškodit. Může se změnit kvalita nebo barva hlasu, nebo člověk může přestat mluvit či půl roku chraptit. Z tohoto důvodu jsem se bála, je to můj pracovní nástroj," vysvětluje Zárubová, jejíž zpověď přinesl středeční Top Star magazín.

"První to samozřejmě věděla paní šéfredaktorka (Jitka Obzinová - pozn. red.), ona se zachovala úplně úžasně, a pak to samozřejmě věděl kolega Roman Fojta, kterého se to týkalo bezprostředně, protože by se mu muselo říct, že bude mít chvilku pauzu," popisuje kritický scénář, který se naštěstí nenaplnil.

Jizva, která zůstala Světlaně Zárubové po operaci

"Pokud vím, scénář byl takový, že by se za Světlanu našel nějaký záskok a na obraze bych zůstal. Ale musím říct, že jsem nevěřil ani na chvilku, že by byla mimo a jsem rád, že se to potvrdilo," dodal kolega Zárubové Roman Fojta.

Že není vše v pořádku, si ostatně mohli všimnout i pozorní televizní diváci. Jindy svěží modely totiž začaly zdobit různé doplňky. "Aby se diváci nelekli, měla jsem různé ozdobné šátky, korálky, teď už se to dá maskovat i make-upem," objasnila Světlana Zárubová, která si oddychla, že zákrok dopadl dobře.

"Není to rakovina, byl to nějaký problém, který se musel odstranit a pan doktor říkal, že je dobře, že je to pryč," uzavírá.