Mohla bych být jedině anděl, říká Kubelková

"Nejdřív jsem se strašně bála Mikuláše a čerta, takže jsem vždycky prosila mamku s taťkou, aby je k nám určitě nepouštěli. Oni byli tak hodní, že když viděli tu moji dětskou hysterii a ukrutný strach, vyhověli mi a dárky jsme vždycky měli v punčoše za oknem. Asi dvakrát v životě jsem ale přesto zažila návštěvu čerta s Mikulášem - byl to pro mě jeden z nejhorších zážitků v celém mém životě. To když jsem ze sebe před čertem musela vysoukat nějakou tu poezii," líčila Šárka.Když posléze chodila do osmé třídy, rozhodla se ověřit si, jak vypadá mikulášská nadílka takříkajíc z druhé strany. "Takže jsem se domluvila s kamarádkami a vyrazily jsme do ulic. Já byla za anděla. Tatínek mi vyrobil křídla a bylo to úžasné. Ta křídla už ale bohužel nemám, protože se na nich ´podepsali´ puberťáci, kteří běhají po ulicích a pronásledují nebohé pohádkové postavy, jež chtějí přinášet dětem kouzlo svátků. Ale možná se taky mstí za své stresující okamžiky. Křídla mi nicméně vystačila na jeden celý večer a nikdy na ně nezapomenu," dodala moderátorka.