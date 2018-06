Mohl jsem dopadnout hůř, říká po operaci páteře Gott

Pane Gotte, jak se zotavujete po operaci, kterou jste podstoupil minulé úterý?

Děkuju za váš zájem, řeknu vám to asi takto: Kdo chce poslouchat člověka, kterého něco bolí po operaci? Asi nikdo. Operace se ale zdařila naprosto perfektně, což i já jako laik jsem podle magnetické rezonace viděl jasně a pochopil jsem, jak to vypadá před a po zákroku. Není tam nic, co by naznačovalo, že to bude mít nějaké následky. Jsou to normální pooperační bolesti, se kterými se musí opatrně zacházet. Jsem pod nejlepší kontrolou.

Operace byla plánovaná, nebo se dostavily takové bolesti, které už nedovolily problém odkládat?

Byl to problém týkající se několika měsíců. Ta bolest se stupňovala a mezi čtvrtým a pátým obratlem se vytvořila nejen cysta, ale i výrůstky, kdy tlačily na kanál pod míchou, tedy na nerv, který by mohl způsobit nejen chronickou záležitost, ale i dlouhodobější problém s následky. Naštěstí je to odstraněno, jsem v nejlepších rukách, pod dohledem, denně docházím do nemocnice, kde se se mnou pracuje.

Kdy vás čekají rehabilitace?

Na rehabilitaci je ještě čas, s pohybem je to stále bolestivé. Teď jsem na pozorování, pak se rozhodne, kdy začnu s cvičením.

V sobotu jste vystoupil na cenách TýTý, kde jste se opět stal absolutním vítězem. Asi vás to stálo dost fyzických sil...

TýTý jsem nechtěl odkládat. Když mi zařídili lůžko v šatně, což můžu, a pak jsem jen šel, což taky můžu, nebyl důvod nepřijít. Nemůžu jen sedět, tlačilo by to.

Jak vůbec vyplňujete neplánovaný volný čas?

Hodně čtu. Mám tolik věcí k přečtení, že kdybych se věnoval normálnímu tempu mého života a profese, určitě bych se k tomu nedostal.

Budete muset nastoupit i do lázní?

Pro mě jsou lázně signál toho, že člověk je už trochu mimo dění, že si připadá, že končí jeho dráha. Kdyby mi řekli, že je to nezbytně nutné, tak prosím.

Kdy se hodláte plně zapojit do pracovního procesu?

Já pracuji stále. Momentálně točím v rozhlasovém orchestru velké světové i domácí písně, řekl bych, že je to evergreenová a nadčasová muzika, jsou to ty věci, které rád poslouchám, ale nikdy jsem je nenatočil. K dispozici jsou mi nástroje a instrumenty, které se při dnešních popových produkcích skoro nepoužívají, to už musí být velkorysá produkce, abych měl studio plné nástrojů a ne "samohrajek". A v dubnu už bych chtěl zpátky na pódia. Samozřejmě pomalu a opatrně.