Módu ovládlo džínové šílenství

DOPLŇKY



Výrobci bot, kabelek i dalších doplňků zacházejí s džínovinou po svém. Tvary jejich výrobků jsou naprosto stejné, jako kdyby zpracovávali drahou kůži. Ceny se ale příliš neliší. Džínovina je přece módní, takže rozhodně neušetříte.



Nejpozoruhodnější, nejpraktičtější, nejpohodlnější a nádherně nedbale elegantní oděv, tak charakterizoval džíny slavný návrhář Yves Saint Laurent



"Texasky" jsou pro oblečení pro volný čas naprosto nezastupitelné, a to bez ohledu na věk či pohlaví



Džínovina? Ne, pouze perfektní napodobenina včetně nýtků. A cena? Podprsenka kolem 2100, kalhotky 1100 korun.

Ani džínsy neunikly tunýlkům a zkrácené délce. Základem je ovšem pohodlný střih. Pojmout džíny co nejoriginálněji dostali v roce 1975 za úkol účastníci soutěže American Denim pořádané v USA. Těch několik týdnů, kdy pracovali na modelech, označili posléze mnozí soutěžící za jedno z nejzajímavějších období svého života. Staré, ale moderní Kónický tvar nohavic Rainbow vychází z oblíbených "mrkváčů". Přehlídka Taizy jaro-léto 2001. Kolekce Ivety Řádkové Nejpozoruhodnější, nejpraktičtější, nejpohodlnější a nádherně nedbale elegantní oděv, tak charakterizoval džíny slavný návrhář Yves Saint Laurent. Džínovina? Ne, pouze perfektní napodobenina včetně nýtků. A cena? Podprsenka kolem 2100, kalhotky 1100 korun. Čím odřenější, tím lepší. Jen cena stoupá jako u víceleté whisky. Výrobci bot, kabelek i dalších doplňků zacházejí s džínovinou po svém. Tvary jejich výrobků jsou naprosto stejné, jako kdyby zpracovávali drahou kůži. Ceny se ale příliš neliší. Džínovina je přece módní, takže rozhodně neušetříte. "Texastky" jsou pro oblečení pro volný čas naprosto nezastupitelné, a to bez ohledu na věk či pohlaví. 60. léta se vracejí ve střizích, materiály jsou však pohodlnější.

Typickými motivy modrých kapsiček a nýtů se potiskují také skleničky, stejný dezén najdete i na krabičkách prezervativů. Svět prostě zmodral.Jako kdyby nestačilo, že z oblečení pro farmáře a přístavní dělníky, s nímž v padesátých letech 19. století přišel Levi Strauss, udělal o 130 let později návrhář Calvin Klein elegantní oblečení. Dokázal, že není důležité, co nosíme, ale jak to nosíme! Po dvaceti letech nyní džíny opět ovládají svět.A důvod? Jsou nadčasové, sexy - a člověk v nich vypadá mladě. Stejně jako James Dean, McQueen, Tom Cruise, Mickey Rourke nebo Julia Robertsová. Ti všichni džíny měli nebo mají jako základ svého šatníku. Dokonce i takový sexy symbol Ameriky, jakým byla Marilyn Monroeová, se neobešel bez džínové bundy Storm Rider Lee.Džíny jsou prostě věčné. Z džínoviny se stal fenomén, který nemá v módě obdoby. Poprvé po padesáti letech od svého založení přišla s dámskou džínovou kolekcí i taková značka, jako je Max Mara.Džínovina se prodrala i na mola pařížské haute couture. V džínových kočárcích si broukají miminka v džínových dupačkách a maminky si vedle nich neklidně podupávají v džínových botách. A koneckonců, když chtěl Václav Klaus získat další příznivce, oblékl si - jak jinak - džínovou bundu.Doby, kdy se mladí snažili pomocí rýžáků a horké vody zbavit džíny nechutného nádechu novosti a oblékali si je ještě mokré, aby se srazily přesně na tělo, jsou však dávno pryč. H.I.S., Lee, Wrangler, Levi's, Diesel i další - ti všichni nabízejí kromě pevně tkaného denimu i bavlněný streč či polyesterový denim.Cíl je jasný - pohodlí majitelů. Moderní technologie nahradily vzpomínané rýžáky. Materiál Broken Twill, který například používá značka Wrangler, dokáže v kombinaci s programy "year used" džíny opotřebovat tak, jako kdybyste kalhoty nosili několik let. Číslovku s příslušným počtem let najdete na visačce. Čím bude vyšší, tím víc zaplatíte.Takže pokud klasické značkové džíny dnes stojí kolem 1700 korun, "ošoupané pětileté" přijdou o 15 procent dráže. U "desetiletých" je pak navýšení ceny čtvrtinové, u "patnáctiletých" dokonce 35 procent. Výsledek? Něco přes 2500 korun.Džíny Joop nebo Klein jsou k mání od šesti do sedmi tisíc. Vzhled second handu a styling 50. a 60. let jsou tedy vrcholem, který si lze dopřát. Léta dávno minulá připomínají i takové detaily, jako je například vybledlé písmeno W na zadní kapse kalhot. To jako kdyby zde zůstalo po vyprání vyšitého znaku. K retro stylu patří i pigmentové sprejování a postříbřené úpravy označované jako silver touch.Pro léto jsou nejžádanější světle modré indigové odstíny, u dámských modelů pak velmi světlý, takzvaný bleched vzhled. Zjemnění se však objevuje jak v barvách, tak v hmotnosti. Denim se z klasických čtrnáctiuncových kvalit ztenčil na osmiuncový. Odlehčení proběhlo i ve střizích. Módní jsou sukně bez vypracovaného pasu. Totéž se týká kalhot-bokovek.