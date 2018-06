Modrá linka: Máma káže vodu, a pije víno

Na problémy telefonicky, poštou i po síti

MF DNES

redakce iDNES - LINKA

Senovážná 4

Praha

modra.linka@mafra.cz

Máma káže vodu, a pije víno

K: Dobrý den.

ML: Dobrý den.

K: Prosím vás, můžu s váma mluvit? Anonymně?

ML: Jistě, od toho tu právě jsme.

K: Víte, je mi osmnáct a už dva roky chodím s klukem. Dobře si rozumíme, jenže... těžko se mi o tom mluví, nejsem zvyklá se někomu svěřovat.

ML: Tak mi řekněte něco o vaší rodině.

K: Mám ještě sestru. Jsme věřící, v neděli chodíme do kostela. Naši nás drží zkrátka, musíme pomáhat, říkat kam jdeme a s kým... a mně se to už zajídá. Pořád se odvolávají na víru. To mi nepřipadá fér. Znám spoustu křesťanů, kteří ještě nevyjdou z kostela, a už porušují přikázání. Nelíbí se mi to pokrytectví.

ML: Tomu rozumím.

K: Víte, my se sice chceme vzít a mít rodinu, ale ne hned. Oba studujeme a navíc nemáme kde bydlet... Ale máme se rádi a chtěli bychom začít s intimním životem. Přiznám se, že bych nevolala, nebýt pořadu v televizi, kde se o těchto věcech mluvilo... a mnoho věřících katolíků se přiznalo k užívání antikoncepce. I máma bere prášky. Náhodou jsem na to přišla. Dneska. Pořádně mě to naštvalo. Nevím, jestli mi rozumíte...

ML: Rozumím. Je to něco podobného, jako když vám zakazuje kouření, a sama sedí už s kolikátou cigaretou v kuchyni.

K: Jo, je to tak. Prostě jsem zuřila... Myslím, že už jí nic říkat nebudu.

ML: To ještě zvažte... až vás přejde to první naštvání. K: Ale já už jí nemohu v ničem věřit. Káže vodu, a pije víno...

ML: Třeba to nebude tak zlé... Hovoříme o dvou zcela odlišných věcech. O vašem vztahu k chlapci, se kterým chodíte a už dokonce plánujete společný život, a o vztahu dcery k matce. A ten prostě bývá čas od času napjatý.

K: Ale já to beru jako podraz!

ML: Nemyslím si, že by to byl podraz. Asi jenom vaše matka nedokázala překonat ostych a o těchto věcech vás poučit. Dnes se o sexu a antikoncepci mluví i v televizi, takže se vám to zdá divné, ale před dvaceti lety to vůbec nebylo běžné.

K : Tak co mám dělat?

ML: No, asi vás teď zklamu. Nebudu vám dávat radu, protože to prostě nejde.

K: ????

ML: Jste to vy, váš partner, vaše matka a vaše svědomí, kde hledat odpověď. Nejdřív ale bude asi dobré, když se zklidníte. V afektu to nevyřešíte. Asi by bylo nejlepší, kdybyste si nejdřív promluvila se svým chlapcem.

K: Něco na tom bude... Stejně by mě ale zajímal váš názor.

ML: Jsem pro chráněný styk po delší době známosti, kde hlavní roli hraje láska jednoho k druhému. Sex bez lásky, bez citu je vlastně nudný.

K: To já přece vím...

ML: Slyším, že z vašeho hlasu už vymizelo napětí.

K: Jo, myslím, že už to zvládnu... Ještě jednou děkuju.

(zkrácený záznam hovoru)

Co si myslí psycholog o komunikaci a důvěře

Problém vidím v chybějící komunikaci mezi rodiči a dětmi. Lidé se často snaží potlačit ostych odsouváním problému do pozadí. Tím, že ho odsunete, vám na chvilku zmizí, ale ne na dlouho a často se zjeví v mnohem horší podobě. O kolik by byla situace jednodušší, kdyby si matka s dcerou dokázaly promluvit na rovinu... Po bitvě je ale snadné být generálem.

Většinou je lepší řešit problémy v komunikaci hned v tom okamžiku, kdy nastanou. Později totiž často situaci komplikují nové skutečnosti. K rozhovoru je tedy potřeba přistoupit co nejdříve. Vyjasnit si situaci a pokusit se znovu si začít věřit. Mnohdy bolí víc ztracený ideál dokonalého rodiče než fakt, že nikdo, ani vaši rodiče, není a nemůže být dokonalý. Tak jste je viděli dětskýma očima, a teď musíte přijmou jejich lidskou nedokonalost. A pokusit se je pochopit. Totéž by ovšem měli udělat rodiče. Přijmout, že jejich potomek už není dítětem, ale stal se mužem či ženou. A že bez vzájemné důvěry lidské vztahy nefungují.

(maj)

Díky internetu můžete být "při tom"

Rozhodnete-li se reagovat po síti, ale nemáte s tím žádné zkušenosti, zajděte do některé z internetových kaváren ve vašem městě. Ceny jsou různé, většinou však odeslání mailové zprávy nestojí více než 3 koruny. Mimoto můžete najít na adrese http://www.idnes.cz/linka příspěvky, které se nevešly do Víkendu, a případné reakce na ně od psychologa, sexuologa, psychiatra, dietologa a dalších odborníků z Modré linky.

Pro vaši orientaci vám dnes nabízíme seznam adres internetových kaváren a jejich ceny: http://www.idnes.cz/kavarny