Modrá je dobrá

Pro malé děti se najčastěji objevují pastelové barvy a potisky. Bez červené se šatník malých slečen neobejde, červená září i na teniskách. Modrá je v tomto případě kombinována s další módní barvou, dýňovou žlutou.

Platí, že čím je dítě větší, tím nosí barvy výraznější, zatímco nejmenším budou slušet jemné pastelové odstíny. Pro Summertime jsou typické potisky se slunečnicovým vzorem. Aby chlapci neměli pocit, že se tak příliš blíží děvčatům, mají jasné odlišení "znakem" jejich bojovného a mužného postoje je drzý komár. Pro chlapecká trička i kalhoty používají návrháři také výrazné pruhy a neváhají sáhnout po střizích ze šatníku dospívajících, například po širokých nohavicích nebo košilích s fotografickým potiskem či po takzvaných cut-shirts. Vedle komára zůstává i letos oblíbeným motivem Včelka Mája v podobě výšivek a tištěných motivů v bílé a červené barvě. Na současné módě pro nejmenší je zajímavé to, že se výrazně odlišuje oblečení pro den, noc, nebo dokonce pro společenské příležitosti. Třeba pro nedělní návštěvu příbuzných, kdy se chce maminka pochlubit svým potomkem, by si prý takový novorozenec měl obléci například kombinézu nikoliv z obyčejného úpletu, ale oblečení z piké nebo z látky se strukturním kostičkovým vzorem, které vypadá mnohem slavnostněji. Nápady návrhářů se však neodehrávají jen v rovině "společenských modelů". Dětské oblečení by totiž mělo nejen slušet a snadno se udržovat, ale i chránit. Proto novinky - třeba čepice se stínítkem krku a klobouky - nejsou jen módní záležitostí, ale hlavně ochranou před nežádoucími slunečními paprsky.