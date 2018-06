Módou proti režimu v Číně: protest podpořila i Jágrova Inna

"Je všeobecně známé, že se v Číně porušují lidská práva. Jen se o tom moc nemluví," rozpovídala se Puhajková o protestu, který proběhl minulou středu. "Proti násilí není jednoduché bojovat, měli bychom na něj ale alespoň upozornit. Proto jsem tady," vysvětlila drobná blondýnka důvod podpory projektu Fashion For Help, jehož autorkou je módní návrhářka Marie Copps.



Jeden z plakátů, který upozorňuje na porušování lidských práv v Číně.

Ta prezentovala před čínskou ambasádou prostřednictvím velkoformátových fotografií kampaň, která pomocí protikladu krásy a hrůzy kritizuje neetické aspekty komunistického režimu v Číně. "Marie poukazuje na čínskou problematiku nenásilným způsobem. Chce módou lidem říci, s čím nesouhlasí," objasňuje Jágrova přítelkyně.



Inna Puhajková

"S paní Copps už nějakou dobu spolupracuji. Pokaždé mi navrhuje šaty na vyhlášení ankety Zlatá hokejka a jsem moc ráda, že mě seznámila se svým projektem. Když můžu, tak pomůžu," dodala Puhajková, která se bude brzy stěhovat za svým přítelem do Ruska. "Ráda poznávám nová místa a jazyky. Do Ruska se už opravdu těším."

Hlaváčová jazyk za zuby nedrží

Svým rozhodným postojem překvapila na demonstraci i plavkyně Yvetta Hlaváčová, která dokázala, že se za své názory nestydí. Na rozdíl od ostatních sportovců, kteří se před olympiádou kritickým komentářům ohledně čínského režimu spíše vyhýbali, mluví Yvetta otevřeně a nebojí se problémů, které by mohly z jejího postoje plynout. "Chci naplno říkat, co si myslím. A jestli to někdo nedělá, tak jen proto, že má strach vybočit, že nechce pomáhat a myslí jen na sebe," řekla téměř dva metry vysoká sportovkyně.