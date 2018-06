Módním trendům vůbec nerozumím, přiznala Cameron Diazová

"Nikdy jsem nebyla na trendy. Nerozumím jim," řekla Diazová pro magazín OK!.

"Nedávno jsem zkoušela šaty z kolekce na jaro 2012 a řekla jsem si: 'Kde to jsme? Proč si nemůžu koupit šaty na léto 2011?' To je všechno, co potřebuju. A víte, když bude rok 2012, budu mít na sobě něco na rok 2013, to mi opravdu nedává žádný smysl."

Přes všechen "zmatek" v módních trendech je herečka určitě v dobrých rukou stylistů, kteří vědí, co jí sluší.

Diazová také nemá problém udržovat se ve formě, ačkoli diety zásadně nedrží. A to při své výšce 173 centimetrů váží jen 54 kilogramů.

"Mám obecně problémy nějaké to kilo přibrat," prohlásila v rozhovoru pro list Daily Record. "Mám opravdu dost dobrý metabolismus, ale někdy chci přibrat na váze a nemůžu. To je moje utrpení."

Herečka ale ráda cvičí, a když natáčela v Londýně, získala členství ve VIP klubu v Kensingtonu, kde se potkávala s princem Harrym. Diazová ale prozradila ještě jeden recept, jak se udržet ve formě.

Cameron Diazová na předávání filmových cen Oscar Herečka Cameron Diazová v Berlíně

"Sex je nejpřitažlivější slovo v anglickém slovníku. Prostě jen to slovo je pro mě velmi sexy. Má něco do sebe, nemyslíte? Sex je můj nejoblíbenější sport," přiznala. "Já mám na to náladu pořád!"