Módní výstřelky Sereny W.

Když vyjde na kurt, blesky fotoaparátů šlehají víc než po zbytek zápasu dohromady. Serena Williamsová začne odkládat svršky a diváci s napětím čekají, kdy skončí.

Na hlavě má čelenku a v uších obří náušnice. Pro to, co má na zbytku těla, snad ani móda nemá označení. Vršek vypadá, jako by z bundy ustřihla rukávy a provázkem si je přivázala za krkem. Tuhle část po rozehrání sundá a stejně tak z nohou stáhne návleky, které imitují kozačky.

Modelů na zápas má Serena víc. Prvním, který letos v Austrálii předvedla, bylo přiléhavé žlutozelené triko s vykrojeným oválem na boku. K tomu nařasená děrovaná sukýnka, která při zápase poskakuje nahoru a dolů. Tedy spíš to vypadá, že jen nahoru.

Není příliš krátká? ptali se jí po zápase novináři. "Nene, je příliš dlouhá," smála se Serena. "Líbí se mi, jak je ženská a koketní."

Serena si většinu tenisových oděvů navrhuje sama. "Jsem při tom nervóznější než při tenise," tvrdí a neskromně dodá: "Jsem výborná návrhářka. Ani nevím, jak to dělám."

Stačí připomenout, jak se při tenise oblékala od začátku kariéry.

Rok 1998: lesklý stříbrný komplet, jako by se chystala do kosmu. K tomu korálky ve vlasech.



Rok 2002: žlutozelené podkolenky a ve stejné barvě i zbytek. "Fandím fotbalistům Kamerunu," zdůvodnila to.



Rok 2003: triko s látkou jen přes jedno rameno. Přes to druhé se pnula podprsenka s desítkami ozdobných kamínků.



Rok 2004: džínová sukně a boty zašněrované až ke kolenům. Varianta dvě: růžový komplet a přes něj bílé volány.

Serena pózuje na molech a netají se tím, že o módě mluví radši než o tenisu. Mají to ostatně v rodině: sestra Venus už má vlastní oděvní firmu a návrhářství studuje.