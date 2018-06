Módní trapas: Macphersonová ve špatném neoprenu ukázala (ne)opálení

Australanka Elle Macphersonová má svoji přezdívku oprávněně a i ve svém věku se může pochlubit skvělou postavou. Udržuje si ji surfováním, ale i pravidelným ranním během.

Není proto divu, že se ráda ukazuje v plavkách a i mezi svátky si užívala opalování na pláži. Menší módní faux-pas se jí ale povedlo, když šla surfovat. V neoprenu s vysokými výstřihy na hýždích ukázala neopálené části těla po šňůrkách z bikin. Modelka si ale z toho těžkou hlavu nedělala a s úsměvem dováděla ve vodě.

Macphersonová ale prozradila, že má strach z plastických operací. Podle ní je nebezpečné zahrávat si s přírodou a každý by se měl srovnat s tím, co dostal do vínku.

"Nechci bránit přírodě v tom, aby si se mnou dělala, co uzná za vhodné. Mám silnou averzi vůči čemukoliv umělému ve svém těle. Neberu ani aspirin," řekla modelka pro britský magazín Grazia. "Jsem žena, takže mám samozřejmě starost o to, jak vypadám. Ale nemluvím o tom, protože se ráda na všechno dívám pozitivně. Na všechno!"

Elle MacPhersonová

Macphersonová vstoupila do modelingu v osmdesátých letech a vydělala si kolem šedesáti milionů liber. Největší kontrakty měla s domy Versace, Dior, Prada a dalšími. Před třemi lety byla v anketě britského obchodního domu Debenhams zvolena nejlepší modelkou všech dob.

"Ženy preferují ženskou postavu. Raději si zvolí Elle či Cindy," komentovala výsledky ankety mluvčí Debenhams.