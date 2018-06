Módní šok se nekoná

Člověk je tvor omylný, dokonce i v módě. Ještě v padesátých a šedesátých letech, v době prvních letů do vesmíru, bylo plno snílků, kteří módu po roce 2000 viděli jako výrazně technickou záležitost. Patřil mezi ně především geniální módní tvůrce Piere Cardin se svým astronautickým stylem.S nesplnitelnými vizemi lze začít rovnou od textilií. Tehdejší prognózy předvídaly konec tkaninám a pleteninám. Měly být nahrazeny různými netkanými textiliemi, zejména rozmanitými fóliemi ze syntetických materiálů, dokonce i papírem. Navíc se čekaly objevy nových syntetických vláken. Z dřívějších studií se však splnilo jen málo. Mnohé světové butiky sice nabízejí oděvy z různých plastů, ale jen v úzkém sortimentu, s omezením funkcí a užitných vlastností. Výrazné změny nenastaly ani v technologii výroby. Dál se tká i plete, i když na moderních programovatelných strojích. Nejinak je tomu ve výrobě oděvů. V ize předvídaly, že skončí neproduktivní šití. To mělo být nahrazeno lepením, svařováním a dalšími novými technikami. A jaká je dnes skutečnost? Dosud se šije a vrcholem zůstalo dokonalé krejčovské zpracování. V současné době designéři připravují na svých stolech návrhy tkanin a oděvů pro nové tisíciletí. A tak je možné s určitostí tvrdit, že tkaniny i pleteniny budou s převahou vládnout dál a ani v tvarování oděvů nelze očekávat převratné změny. Můžeme ale předpokládat, že tkaniny a pleteniny dostanou nový vzhled a nové vlastnosti, které se promítnou do hotových oděvů. Například polyesterové vlákno opatřené jemným keramickým povlakem může odrážet ultrafialové paprsky. Tento tepelný odraz tak sníží teplotu pokožky a oděv bude příjemně chladit. Uhlíková vlákna v kombinaci s polyesterem, polyamidem nebo bavlnou získají antistatickou schopnost, kterou lze využít na oděvy,již jsou v kontaktu s elektrotechnickým zařízením. Příze v kombinaci s ocelovými vlákny, ovšem v kategorii velmi jemných přízí, mohou plnit dekorativní funkci. Dávají textiliím lesk přírodní šedi připomínající kov. Polyvinylová vlákna, rozpustná ve vodě při teplotě osmdesát stupňů Celsia, mohou nahradit karbonizaci, takže se dají použít k výrobě textilií, u nichž se střídají průhledné a neprůhledné vzory,takzvané devoré. Móda roku 2000 ani móda roku příštího se nezmění v přehlídku technických uniforem a plastů. A to je dobře.