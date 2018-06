Módní salón Yves Saint-Laurent byl vyloupen

Pařížská prodejna módního návrháře Yvese Saint-Laurenta se v úterý stala obětí loupeže. Jeden či dva neznámí pachatelé vnikli do obchodu poté, co rozbili výlohu. Odnesli si na 60 luxusních modelů oblečení, jejichž cena se podle prvních odhadů pohybovala od 500.000 do miliónu franků, což je přes pět milionů korun.