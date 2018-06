Módní rebel Gianni Versace

Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02

Rodákovi z chudé jihoitalské Kalábrie dopřál osud vyšplhat se až na Olymp světové módy, nechal ho zvítězit nad zákeřnou nemocí, topit se v přízni celebrit, zakusit problémy s daňovými úřady, čelit obvinění ze spolupráce s mafií i rozšířit obrat firmy na 1,5 miliardy dolarů. Pak mu však osud připravil krutý pád: poslal ho tam, odkud už není návratu."Rád chodím do restaurací a kaváren, kde jen tak popíjím kávu, pročítám noviny a pozoruji cvrkot," říkával Versace. Při návratu z jedné takové vycházky 15. července 1997 ho na schodech jeho rezidence v Miami Beach na Floridě zastřelil homosexuální prostitut. Módní svět se v prvotním úděsu začal ptát, co bude s impériem Versace, které kromě oděvů také zahrnuje například parfémy, porcelán, koberce a různé doplňky.Otěže nad firmou úspěšně převzali Gianniho starší bratr Santo, a především pak mladší sestra Donatella, extrovertní blondýna, která se ujala uměleckého řízení domu. "Na rodinu nedám dopustit, dodávají mi sebejistotu a postrkávají mě dopředu," tvrdíval Gianni. Přestože se vlastního potomstva nedočkal, děti zbožňoval a ony zase jeho. Svoji neteř Allegru, kterou nazýval princezničkou, učinil hlavní dědičkou. Miloval život pod světly reflektorů, ale své soukromí si pečlivě chránil. I když svou sexuální orientaci nemaskoval a víc než desetiletí žil s přítelem Antoniem D'Amicem, veřejně se o svém životě příliš nezmiňoval.Syn majitelky krejčovského salonu tvořil výhradně pro svou firmu, kterou představil ve svých 32 letech v roce 1978. Jakýmsi logem Versaceho snažení se stala hlava Medúzy, které podle antické pověsti nemohl uniknout nikdo, kdo se na ni zadíval. "Chtěl jsem zrušit všechna dosud platná pravidla a konvence," vzpomínal. Spojil například ornamentálnost renesance s moderním designem šatů z ocelových plátů připomínajících skafandry. Měl rád tvůrčí riziko. "Raději šlápnu se svým viděním světa úplně vedle, než abych se v jediné kolekci opakoval," tvrdil. Povýšil oděv z kůže na róbu do opery, bez skrupulí aplikoval dámské typy materiálů v pánských kolekcích, muže se odvážil ukázat v podobě neodolatelných sexy svůdníků. Doslova do dějin módy vešly šaty pro herečku Liz Hurleyovou: dva pruhy látky spojené jen obřími spínacími špendlíky."Král Slunce" stvořil kult topmodelek, které začaly slávou zastiňovat i hollywoodské hvězdy. Jeho nejoblíbenější byla údajně tmavá Naomi Campbellová. Na krásu měl vlastní měřítka. "Žena, když je vtipná a sexy, je pro mě určitě víc přitažlivá než ta, která je jen šik," tvrdil v narážce na styl Giorgia Armaniho, svého největšího konkurenta na italské půdě. Versace luxus nejen symbolizoval, ale také se jím rád obklopoval. Na otázku, zda by chtěl být někým jiným, odpověděl: "Ano, přál bych si být Ježíšovým poradcem, abych mu řekl, že spousta věcí je nespravedlivá a nefunguje."