Módní přehlídky šokují nahotou

Londýn usiluje o návrat 90. let, kdy měl v módě mnohem silnější postavení - a možná až do 60. let, kdy mladý svět oblékala Carnaby Street.



Dnes však mladé britské módní naděje odcházejí do Paříže nebo do New Yorku, kde mají lepší možnosti pro práci a větší šanci prorazit.

Během londýnského týdne se čeká na 50 přehlídek a své nápady vystavuje 150 módních salonů.

Londýn překvapil politickou módou

Jistým překvapením letošního podzimního týdne je mix módy a politiky.



Zahájil ho polský návrhář Arkadius Weremczuk, který se objevil na konci své přehlídky plné motivů amerických vlajek, symbolů Západu a Orientu v arabském oblečení přepásaném americkou vlajkou. "Tohle jde jenom tady," řekl nadšenému publiku. "V New Yorku bych si to dovolit nemohl."

Katharine Hammetová, která strávila posledních 20 let tvorbou "politické módy" a proslavila se setkáním s tehdejší ministerskou předsedkyní Margaret Thatcherovou, na něž si vzala tričko s nápisem "58 procent nechce pershingy", se rozhodla, že zkusí zase něco nového.