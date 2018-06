MÓDNÍ PORADNA: Inspirujte se celebritami, jak zamaskovat kila navíc

Každá žena může být krásná. Stačí, když potlačí své nedostatky a zvýrazní přednosti. Základní pravidla pro plnoštíhlé ženy jsou: nenosit vrstvené oblečení, nekombinovat široké kalhoty a široký vršek, nenosit výrazné vzory.

Kila navíc nemusí být problém.

Velké bříško

Nenoste upnuté topy, které faldy zbytečně zvýrazní. Naopak volte svršky s předělem v oblasti pasu. Můžete si pomoct i tenkým páskem, který alespoň opticky pás vytvoří a vystouplé břicho potlačí.

Výrazný zadek a boky

Vršek je dobré nechat spadnout přes boky, tím se postava zúží. Zeštíhluje také jednolitost. Boty, kalhoty i triko mají být v jedné barvě. Zapomeňte na bokové kalhoty. Radši si vyberte kalhoty, šortky nebo pouzdrové sukně s vysokým pasem, který zakryje špeky, zvýrazní ženské tvary a navíc prodlouží nohy.

Silné nohy

Ženy, které mají silnější nohy, by rozhodně měly zapomenout na tříčtvrteční kalhoty nebo šortky těsně pod zadek. Vyhnout by se měly také pukům, které opticky zvětšují objem nohou, a také mrkváčům. Nejvíce lichotí rovné dlouhé kalhoty nebo široké nohavice v kombinaci s vysokým pasem. Lepší než dlouhá sukně, která rozšiřuje, je délka po kolena nebo lehce nad kolena, rozhodně ne mini. Nohy navíc můžete opticky prodloužit botami tělové barvy na podpatku.

Silné paže a široká ramena

Neměly by se nosit topy se širokými ramínky, protože to opticky rozšiřuje. Vhodný je tříčtvrteční nebo dlouhý rukáv. Pozor na tenká ramínka a těsné rukávy, které se zařezávají. Topy úplně bez ramínek jsou vhodné jenom s šálem přes ramena nebo sáčkem. Jestli máte širší ramena, zapomeňte na saka nebo topy s vycpávkami. Co se týče výstřihů, vhodný je hranatý.

"Plnoštíhlé ženy se nejčastěji dopouštějí chyb, že chodí celé v černé barvě. Nepoužívají jiné barvy, což je velká škoda. Neumí zdůraznit své přednosti, naopak je mnohdy zakrývají," řekla stylistka Karolína Drössler v pořadu Fashion Time, který televize Óčko vysílá ve středu večer.