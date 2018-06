MÓDNÍ POLICIE: Zeťová je bez šmrncu, Bílá se zamotala do sítí

PŘÍPAD PRVNÍ : Helena Zeťová

Tomuhle říkám průšvih. Co se děje s tou sexy blondýnkou, které by mohl její postavu leckdo závidět? Proč se zahaluje do starých hadrů? Tohle tričko vypadá jako ze secondhandu. Nemá to šmrnc, je to bez nápadu. Když už tričko s nápisem, tak ať to v sobě má vtip. Proč nenechat vyniknout štíhlé dokonalé postavě? Proč neustále stahovat vlasy do drdolu? Na Heleně by skvěle vypadalo krátké vypasované sáčko, a když tričko, tak ve veselé barvě, k tomu rozpuštěné vlasy a výrazné doplňky. Heleno, takhle už ne!

PŘÍPAD DRUHÝ : Eliška Bučková

Elišce to v tomhle modýlku moc sluší. Je to jednoduché a přitom velmi efektní. Upozornila bych především na nařasený dekolt. Nařasená látka na bříšku zakryje případný nedostatek, naopak poprsí opticky zvětší. Líbí se mi decentní bílý pásek se stříbrným zdobením, krásně ladí ke stříbrným náušnicím. Chválím i punčošky v barvě šatů. Ty teď na podzim letí, a to ve všech barvách a vzorech. Nebojte se experimentovat.

PŘÍPAD TŘETÍ : Lucie Bílá

Nemám absolutně nic proti háčkované módě, ovšem tady méně znamená více. Pokud si tyhle šaty Lucka neuštrikovala po večerech, byly určitě hodně drahé. Konečný efekt ale není tak dobrý, jak by asi Lucka očekávala. Spodní část bych zrušila, vypadá to, jako by se zamotala do rybích sítí. Nechala bych háčkovaný vršek a spodní část bych ušila z jiného materiálu. Vrchní část je zajímavá, zdobená stříbrnými kamínky s netradičně řešenými ramínky. Úchvatná je její tmavá hříva.

