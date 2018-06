MÓDNÍ POLICIE ze Slavíků: Syn Bílé byl k nepoznání, ale obstál

Fotografie se zvětší po rozkliknutí

PŘÍPAD PRVNÍ: FILIP KRATOCHVÍL

Syn Lucie Bílé Filip Kratochvíl si s image hodně vyhrál. A i když na první může působit pohled jako šašek, reprezentuje poslední módu mladých. Zřejmě mi bude spousta lidí oponovat a tvrdit, že to není elegantní a na takovou událost, jako je předávání Slavíků se to nehodí, já ale budu skutečně tvrdit opak. Sem se to právě hodí. Je to trendy a má to nápad. Vše k sobě stylově sedí, počínaje brýlemi a konče teniskami. Má to ten správný, sympatický, anglický šmrnc. Rozhodně dávám palec nahoru.

PŘÍPAD DRUHÝ: IVANA GOTTOVÁ

Ivana zvolila velmi společenskou róbu. Šaty jsou krásné a elegantní. V jednoduchosti je krása, což určitě platí i v tomto případě, jemné plisování dodává šatům ten správný punc - ale! V případě Ivany to není nic, z čeho bych si sedla na zadek. Čekala bych něco zajímavějšího. Co mě ale hodně zklamalo, jsou vlasy. Myslím si, že kudrlinky Ivaně nesluší. Příště bych k tomuto modelu volila výraznější účes. Vyžehlené vlasy a rozhodně tmavší odstín.

PŘÍPAD TŘETÍ: MARKÉTA KONVIČKOVÁ

Retro? Proč ne! Objev roku Markéta Konvičková mi trochu připomíná Lucy ze seriálu Dallas, i když ta byla podstatně menší a baculatější. Výrazná modrá blondýnkám sluší a v tomhle mini provedení je to dokonce roztomilé. Nevidím tu žádné zbytečné doplňky. Pouze výrazné náramky, které jednoduché šaty celkově pozvednou. Najednou je to o level výš. Perfektní je velice módní oranžový lak na nehtech. Velmi vydařený model.

PŘÍPAD ČTVRTÝ: DANA MORÁVKOVÁ

Jako vždy naprosto dokonalá. Elegantní a vkusná, to je Dana Morávková. Za každé situace si ví rady s tím, jak udělat dojem. Výrazná červená rtěnka k tmavým šatům a decentní kabelka jako nezbytný doplněk. Stačí málo a máme hvězdu večera. Jsem absolutně nadšená a mám radost, že se i mezi tou spoustou nevkusu - mezi celebritami - najdou i světlé výjimky, co si s módou rozumí a mohou být zajímavou inspirací pro nás pro všechny.

PŘÍPAD PÁTÝ: IVANA CHÝLKOVÁ

Zajímavé! U tak vysoké herečky, jakou Ivana Chýlková je, bych tenhle typ šatů nečekala. Jak je ale vidět, možné je cokoliv, když "to" umíte nosit. Ivaně šaty vyloženě sluší. Škoda, že pro fotografa nesvlékla ten tmavý kabát, abychom se mohli více kochat. Je to působivé, mladistvé, má to glanc a je to zábavné. Rozhodně dávám palec nahoru, hravost se musí ocenit.

